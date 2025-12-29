L'entreprise de robotique primée donne officiellement le coup d'envoi de sa fenêtre de précommande avant le lancement principal au salon CES 2026.

SINGAPOUR, le 29 déc. 2025 /CNW/ - Strutt, une entreprise de robotique constituée en société à Singapour qui fait progresser les véhicules intelligents de tous les jours, a annoncé l'ouverture de l'accès Super Early Bird pour le Strutt ev¹, le seul produit à remporter à la fois le prix Best of Innovation 2026 du salon CES dans la catégorie Technologie automobile et mobilité avancée et le prix Red Dot 2025 : Luminary. Strutt lancera officiellement le ev¹ le 5 janvier 2026 au salon CES.

Pour remercier nos premiers adhérents de la collectivité, Strutt offre les récompenses Co-Designer en tant que programme exclusif réservé aux membres du groupe officiel Facebook de Strutt (Strutt Drivers Club), assurant ainsi une offre inégalée, y compris un rabais spécial, une priorité de livraison, un accès aux tests bêta, et plus encore. Cela ne concerne que les personnes avec lesquelles l'équipe conçoit le ev¹. Le ev¹ crée une nouvelle catégorie de véhicules intelligents de tous les jours qui intègrent les technologies automobiles et robotiques dans une expérience de conduite personnelle compacte.

Strutt lancera officiellement le ev¹ au salon CES 2026, avec des présentations au CES Unveiled, au Pepcom Digital et dans la salle commerciale du CES au kiosque 53413. Les démonstrations mettront en lumière la stabilité, la performance en pente, la détection des obstacles et les fonctions de navigation intelligente du ev1. Au salon CES 2026, les participants pourront découvrir le ev¹ de près pour tester sa stabilité, le défier dans les pentes, voir comment il détecte les obstacles et le regarder naviguer tout seul lors d'une démonstration en direct.

Le ev¹ s'aligne également sur les principales tendances mondiales qui façonnent le programme du CES, y compris les besoins de la population vieillissante, la technologie d'indépendance, l'émergence de l'IA pour les applications réelles, la robotique dans les environnements quotidiens et l'évolution de la micromobilité vers des plateformes plus sûres et plus intelligentes.

Citation de Tony Hong, fondateur et chef de la direction de Strutt

« Le ev¹ a été conçu pour intégrer la technologie automobile et l'intelligence robotique dans un facteur de forme compacte qui améliore considérablement la mobilité et la sécurité au quotidien. Comme cette unité a été conçue conjointement avec de véritables utilisateurs, nous voulions nous assurer qu'ils profiteraient de notre meilleure offre en premier. En prévision de notre lancement mondial officiel au salon CES 2026, nous lancerons le programme exclusif de récompenses Co-Designer le 5 décembre dans notre collectivité. Nous avons hâte de présenter les résultats de notre développement collaboratif à nos utilisateurs bientôt. »

Invitation aux participants du salon CES

Strutt invite les médias, les créateurs, les analystes et les partenaires de l'industrie à réserver une démonstration pratique du Strutt ev¹ au cours du salon CES 2026. Des démonstrations seront offertes au salon CES Unveiled, au salon Pepcom Digital, et au kiosque de Strutt dans la salle d'exposition du salon CES. Pour planifier une réunion ou obtenir une plage de démonstration, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Strutt

Strutt est une entreprise de robotique constituée en société à Singapour qui redéfinit le transport personnel grâce à la détection avancée, à l'intelligence de soutien autonome et à la conception industrielle primée. Le produit phare de l'entreprise, le Strutt ev¹, est conçu pour offrir une sécurité, une intelligence et un contrôle de qualité véhicule électrique dans un véhicule personnel compact conçu pour un usage quotidien.

