LAS VEGAS, 13 février 2026 /CNW/ - Strutt, entreprise de robotique à Singapour, a officiellement annoncé aujourd'hui le lancement au Consumer Electronics Show (CES) 2026 du Strutt ev¹, un véhicule de mobilité intelligente du quotidien véritablement inédit. Conçu pour dépasser les limites des solutions de mobilité traditionnelles, l'ev¹ redéfinit la mobilité personnelle en combinant la technologie automobile à une conception centrée sur l'humain pour offrir davantage d'indépendance, de confiance et une expérience du quotidien plus fluide et plus joyeuse.

Le Strutt ev¹ fait son entrée sur le marché fort d'une reconnaissance majeure de l'industrie, ayant reçu le prix Red Dot: Luminary 2025, ainsi que le prix Best of Innovation du CES 2026, dans la catégorie Technologie de véhicule et mobilité avancée. En intégrant le système evSense et le système Quad-Drive exclusifs de Strutt, l'ev¹ incarne ce que l'entreprise définit comme l'unité homme-véhicule, une harmonie homogène dans laquelle le véhicule anticipe et répond aux intentions de l'utilisateur de manière intuitive et naturelle.

La vision : une mobilité sans friction

L'ev¹ relève trois défis persistants de la micro-mobilité moderne : une accessibilité limitée, le stress généré par des environnements exigus ou encombrés, et la stigmatisation sociale associée aux dispositifs de mobilité personnelle traditionnels.

Pour Tony Hong, PDG de Strutt, cette mission revêt une dimension personnelle. Sa grand-mère, comme de nombreuses personnes âgées en Europe et aux États-Unis, est passée d'un vélo à un tricycle lorsque sa force a diminué. Sa sécurité est devenue une anxiété constante pour la famille, mais il manquait aux aides à la mobilité traditionnelles la conception réfléchie et l'intelligence intuitive auxquelles elle s'attendait. Cette contradiction a mis en évidence un besoin non satisfait : une solution de mobilité qui facilite le quotidien tout en préservant pleinement la dignité.

« Le Strutt ev¹ n'est pas un dispositif de mobilité conventionnel, c'est un véhicule intelligent du quotidien conçu pour élargir l'univers des utilisateurs », a déclaré M. Hong. « Notre objectif est l'unité entre l'humain et le véhicule : un mouvement fluide, prévisible et intuitif, où la technologie s'efface en arrière-plan afin que l'utilisateur puisse pleinement se concentrer sur sa vie. »

Alors que les véhicules électriques atteignent de nouveaux niveaux de sophistication et progressent rapidement en matière de robotique et d'intelligence artificielle, Strutt a réuni une équipe d'ingénieurs et de concepteurs de premier plan pour concrétiser ces percées. Le résultat est son tout premier produit : le Strutt ev¹.

L'intelligence : la vision à 360° du système evSense

Au cœur de l'ev¹ se trouve le système evSense, une architecture de capteurs complète conçue pour offrir une perception réelle de l'environnement à 360 degrés, grâce à la fusion de capteurs haute performance. Il s'agit notamment du LiDAR pour la cartographie par nuage de points, de caméras dédiées à la compréhension sémantique et d'une combinaison de capteurs à temps de vol et ultrasoniques.

Cette intelligence alimente les modes Co-Pilot et Co-Pilot+, qui améliorent la sécurité et la commodité en lissant les entrées de l'utilisateur, en appliquant un freinage proactif et en ajustant en permanence le comportement du véhicule afin de réduire l'appréhension des collisions.

L'ev¹ présente également des capacités Auto-Pilot avancées. Pathfinder permet aux utilisateurs de choisir directement une destination sur la carte affichée à l'écran, après quoi le système calcule l'itinéraire et guide la navigation jusqu'à ce point. Les points de passage enrichissent cette expérience grâce à une bibliothèque d'emplacements sauvegardés et nommés, associée à un grand modèle de langage (LLM) infonuagique qui comprend le langage naturel et l'intention conversationnelle afin de sélectionner le point de passage approprié et de guider la navigation en conséquence, par exemple si l'utilisateur dit « Je veux du lait », le système le dirige automatiquement vers le réfrigérateur.

ev-Pilot regroupe l'ensemble des fonctions d'autonomie sans pilote d'ev¹ qui permet au véhicule d'effectuer certaines tâches sans que personne ne soit assis dessus. Par exemple, le mode Suivi permet à l'ev¹ de suivre son propriétaire de manière autonome, afin qu'il puisse rester à ses côtés lors de courtes promenades ou de transitions. D'autres fonctionnalités ev-Pilot seront progressivement déployées via des mises à jour par liaison radio (OTA) au fur et à mesure de leur validation et diffusion.

L'architecture : des performances avec quatre roues motrices

Pour combiner son intelligence et ses capacités physiques, Strutt a conçu le système Quad-Drive, une architecture exclusive de transmission intégrale active, conçue pour une mobilité précise en conditions réelles. Il s'agit essentiellement d'un système de direction active avancé, dérivé des systèmes de direction active utilisés dans l'automobile, qui permet un suivi de trajectoire et une maîtrise du véhicule d'une précision exceptionnelle. Cette approche permet à l'ev¹ de répondre de manière fluide aux mouvements de l'utilisateur et aux changements dans l'environnement, offrant l'une des expériences de manœuvre les plus précises dans le domaine de la mobilité personnelle.

Le système est alimenté par quatre moteurs indépendants, y compris des moteurs placés à l'arrière à couple élevé qui produisent un couple maximal combiné de 120 N•m, soit un niveau de couple comparable à celui d'une petite voiture. En combinaison avec un système de suspension absorbant les chocs, le système Quad-Drive distribue la puissance dynamiquement et en temps réel pour maintenir la traction et la stabilité sur les terrains accidentés, le gravier, les chaussées mouillées ou les débris.

« Avec Quad-Drive, nous avons veillé à ce que la puissance du véhicule soit véritablement à la hauteur de son intelligence », a déclaré Barney Mason, directeur du design chez Strutt. « La direction active nous offre une précision de contrôle inégalée, tandis que le couple et la suspension indépendante inspirent confiance sur les surfaces réelles, sans sacrifier le confort ou la stabilité. »

L'ev¹ offre une vitesse de pointe de 13 km/h (8 mi/h), une charge utile maximale de 160 kg (350 lb), une capacité d'escalade de 13 degrés et une garde au sol de 80 mm (3,1 po). Conçu pour la commodité au quotidien, le véhicule présente une architecture modulaire qui se démonte en cinq composants portables, ainsi qu'un système d'assise entièrement réglable pour un confort ergonomique personnalisé.

Une plateforme vivante

L'ev¹ est conçu pour évoluer. Grâce aux mises à jour par liaison radio, le véhicule le véhicule bénéficiera en continu de corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités, ce qui garantit que le produit demeure à la fine pointe de la technologie longtemps après l'achat.

Disponibilité, prix et essai routier

À partir d'aujourd'hui, le Strutt ev¹ est disponible en précommande à tarif préférentiel via le site officiel de Strutt (www.strutt.inc). Situé à l'intersection de la mobilité essentielle et de la robotique avancée, l'ev¹ ouvre une nouvelle ère pour une vie indépendante.

Pour célébrer ses débuts à l'échelle mondiale, Strutt offre un prix exclusif de 5 299 $, ce qui représente une économie significative par rapport au PDSF de 7 499 $. Les clients potentiels peuvent tester l'ev¹ lors d'expositions à venir dans le monde entier ou réserver des essais routiers sur le site Internet.

À propos de Strutt

Strutt est une entreprise de robotique constituée à Singapour qui redéfinit le transport personnel grâce à la détection avancée, à une technologie de conduite intelligente et à un design industriel primé. Le produit phare de l'entreprise, le Strutt ev¹, est conçu pour offrir une sécurité, une intelligence et un contrôle de qualité véhicule électrique dans un véhicule personnel compact conçu pour un usage quotidien.

Pour en savoir plus : https://www.strutt.inc/

Pour accéder au dossier de presse, cliquez sur ce lien : https://bit.ly/Struttev1MediaKit

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854011/PR_kv.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2589676/Strutt_logo.jpg

SOURCE Strutt Inc.

Ceci est une traduction. Pour une précision professionnelle, veuillez consulter la version officielle en anglais.