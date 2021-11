MISSISSAUGA, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ - StromVolt Americas est fière d'annoncer qu'elle est le premier fabricant de cellules lithium-ion à se joindre à Accélérer, l'alliance canadienne de la chaîne d'approvisionnement des véhicules zéro émission (VZE).

M. Robert Kunihiro, directeur de la stratégie chez StromVolt, a aussi été nommé au conseil d'administration de l'organisme pour contribuer au développement d'une chaîne d'approvisionnement des VZE intégrée en Amérique du Nord, qui met à profit les forces et les ressources du Canada.

« Le Canada a tout pour devenir un chef de file mondial des VZE, mais certains maillons clés de la chaîne de valeur doivent toujours être développés de façon réfléchie et cohérente pour que l'on puisse répondre à la demande croissante de VZE et collectivement en tirer parti », explique Maxime Vidricaire, PDG de StromVolt.

« StromVolt et Accélérer partagent la conviction que l'accélération de la transition énergétique passe par la cocréation d'une économie circulaire forte, qui crée des synergies entre l'exploitation minière, le raffinage, la fabrication de cellules et le recyclage. Nous sommes heureux de prendre part à l'aventure Accélérer, et de contribuer à façonner le secteur nord-américain des VZE. L'expérience solide de Robert dans l'industrie automobile nord-américaine et certains de ses organismes, notamment son passage au conseil d'administration de l'Association des fabricants de pièces d'automobile (AFPA) et son engagement auprès du Réseau Trillium pour la fabrication de pointe, en font un atout stratégique pour l'équipe », ajoute M. Vidricaire.

« Les membres d'Accélérer comme StromVolt sont indispensables à la compétitivité à long terme de l'industrie automobile canadienne », soutient Matthew Fortier, PDG d'Accélérer. « En tant que fabricant canadien de cellules de batterie déterminé à s'approvisionner en métaux et en minéraux auprès de projets miniers locaux, StromVolt est un joueur bienvenu parmi nos membres, issus de toute la chaîne d'approvisionnement des VZE. Nous sommes emballés à l'idée de travailler ensemble à ce que le Canada réalise son potentiel de devenir un chef de file mondial des VZE. »

Une chaîne d'approvisionnement locale forte fournira une occasion économique significative à l'industrie canadienne des VZE en tirant le meilleur parti de nos richesses minérales et en nous permettant de rester à l'avant-garde de la révolution des véhicules zéro émission.

À propos de StromVolt

StromVolt est une compagnie canadienne qui a pour mission d'assurer la révolution vers la mobilité électrique en Amérique du Nord. Pour répondre à la pénurie croissante de cellules lithium-ion, StromVolt va construire la première usine de cellules au Canada grâce à une expertise technologique de pointe exclusive. L'usine à fort impact de StromVolt utilisera des énergies renouvelables et s'approvisionnera localement en minéraux, marquant ainsi une grande avancée vers la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire, autonome et résiliente en Amérique du Nord.

www.stromvolt.com

À propos d'Accélérer

Accélérer, l'alliance canadienne de la chaîne d'approvisionnement des VZE, a été lancée dans le but d'aider le Canada à tirer parti de ses forces et de son expérience pour devenir un chef de file des VZE dans le cadre du virage mondial vers la carboneutralité et les véhicules zéro émission. L'alliance regroupe des entreprises et des organismes d'un bout à l'autre du paysage des VZE - de l'exploitation minière à la mobilité, de la recherche et développement à la commercialisation, de l'assemblage de véhicules à l'infrastructure - ainsi que des syndicats, des ONGE, des chercheurs et des institutions d'enseignement supérieur. C'est un forum où les membres collaborent, définissent des stratégies et posent des priorités en vue de soutenir le développement accéléré de la chaîne d'approvisionnement des VZE au Canada. Pour plus de renseignements et une liste complète des membres d'Accélérer, visitez www.accelerervze.ca.

