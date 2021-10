MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2021 /CNW/ - StromVolt Americas, une entreprise canadienne, est fière d'annoncer la signature d'ententes avec l'entreprise taïwanaise Delta Electronics pour la construction de la première usine de cellules lithium-ion au Canada. StromVolt sera la première entreprise en Amérique du Nord à détenir à part entière une telle usine ainsi que les droits de développer cette technologie cruciale à grande échelle.

« Les ententes entre StromVolt et Delta Electronics sont un tournant décisif pour la fabrication de cellules en Amérique du Nord. Grâce à cette collaboration étroite, nous obtiendrons une technologie de pointe, un encadrement complet sur place lors de la construction de l'usine et de l'équipement neuf. Ce partenariat va grandement réduire le temps de démarrage de l'usine et éliminer les incertitudes liées à un projet aussi ambitieux », explique Maxime Vidricaire, PDG de StromVolt.

« Delta a une collaboration fructueuse de longue date avec StromVolt. Nous sommes heureux de contribuer à réaliser leur vision. Leurs objectifs concordent avec la mission de notre entreprise, soit celle de ‟ proposer des solutions innovantes, écologiques et économes en énergie pour améliorer l'avenir ". Notre technologie lithium-ion de pointe est actuellement utilisée au sein de systèmes de stockage d'énergie de bâtiments verts, de centrales d'énergie renouvelable et plusieurs autres applications d'envergure à travers le monde », ajoute Ted Shyy, directeur général de la division des composants chez Delta Electronics, Inc.

Le maillon manquant pour compléter la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est dotée de tous les minéraux nécessaires à la transition vers les véhicules électriques. Or, en raison du manque d'expertise technologique pour la production de cellules lithium-ion, les fabricants de véhicules électriques font face à des pénuries et dépendent trop des joueurs internationaux. StromVolt s'est assuré une expertise essentielle en fabrication de cellules et l'utilisera pour développer une chaîne d'approvisionnement locale, créant un lien direct entre les projets miniers et le secteur en pleine croissance des véhicules électriques.

StromVolt a choisi la province du Québec pour y installer sa première usine. « Le Québec a l'ambition claire de devenir un chef de file pour les batteries lithium-ion. Avec ses richesses minérales, ses énergies renouvelables et ses éléments forts en recherche de pointe, c'est l'endroit idéal pour la première usine de cellules au Canada. Ces qualités vont permettre à StromVolt de produire les cellules les plus propres et fiables sur le marché », conclut M. Vidricaire.

StromVolt développera également un partenariat avec les centres de recyclage de batteries pour intégrer les minéraux récupérés à sa production de cellules. Ce projet d'économie circulaire pour les batteries trace une voie durable pour la fabrication de véhicules électriques qui récupèrent les ressources d'anciens modèles, éliminant graduellement la nécessité de miner.

Les experts s'entendent pour dire que le Canada est bien placé pour mener la révolution vers la mobilité électrique, mais il faut des investissements majeurs dès maintenant. L'annonce de StromVolt marque une grande avancée sur cette voie essentielle.

À propos de StromVolt

StromVolt est une compagnie canadienne qui a pour mission d'assurer la révolution vers la mobilité électrique en Amérique du Nord. Pour répondre à la pénurie croissante de cellules lithium-ion, StromVolt s'apprête à construire la première usine de cellules au Canada grâce à une expertise technologique de pointe exclusive. L'usine à fort impact de StromVolt utilisera des énergies renouvelables et s'approvisionnera localement en minéraux, marquant ainsi une grande avancée vers la création d'une chaîne d'approvisionnement circulaire, autonome et résiliente en Amérique du Nord.

www.stromvolt.com

À propos de Delta

Delta, fondé en 1971, est un fournisseur mondial de solutions pour la gestion thermique et la gestion de l'énergie. L'énoncé de sa mission, « proposer des solutions innovantes, écologiques et économes en énergie pour améliorer l'avenir », accorde de l'importance aux enjeux écologiques majeurs comme le réchauffement climatique. Pour en savoir plus sur Delta, vous pouvez consulter leur site : www.deltaww.com

