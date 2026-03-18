L'ancien vice-président des politiques et avocat général du Conseil canadien des affaires dirigera la stratégie canadienne de Strider et contribuera à promouvoir les initiatives de sécurité économique

OTTAWA, Ontario et SALT LAKE CITY, le 18 mars 2026 /CNW/ - Strider Technologies, Inc., le principal fournisseur de renseignements stratégiques, annonce aujourd'hui que Trevor Neiman, ancien vice-président des politiques et avocat général du Conseil canadien des affaires, rejoint l'entreprise au poste de responsable national pour le Canada et directeur international adjoint des affaires juridiques.

Dans le cadre de ses fonctions, Neiman dirigera la stratégie canadienne de Strider afin de continuer à stimuler la croissance du marché, les partenariats stratégiques et l'engagement client. Neiman soutiendra également les travaux juridiques et réglementaires mondiaux de Strider, y compris l'avancement des initiatives de sécurité économique.

Les entreprises et les établissements de recherche canadiens évoluent de plus en plus dans un environnement où des acteurs étatiques hostiles, parmi lesquels figurent la République populaire de Chine (RPC) et la Russie, cherchent à avoir accès à des technologies de pointe, à des partenariats de recherche et à des talents stratégiques. Ces activités ciblent souvent les écosystèmes d'innovation à l'extérieur du gouvernement et peuvent impliquer des tentatives d'acquérir de l'innovation, de recruter une expertise spécialisée ou d'acquérir des connaissances sur les technologies émergentes ayant des répercussions sur la sécurité nationale. Strider aide les organisations à cerner et à comprendre les risques liés aux États-nations dans leurs écosystèmes d'innovation, ce qui permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées qui protègent l'innovation tout en soutenant la croissance.

« L'économie canadienne de l'innovation joue un rôle essentiel dans la formation du leadership technologique mondial, et les organisations dans tout le pays naviguent de plus en plus dans des dynamiques géopolitiques complexes à mesure qu'elles mettent à l'échelle la recherche, les partenariats et les investissements », déclare Greg Levesque, chef de la direction et cofondateur de Strider. « Trevor possède une vaste expérience des affaires, des politiques et de la sécurité nationale, et sa nomination renforce l'engagement de Strider à aider les organisations canadiennes à comprendre les risques liés à l'État-nation et à prendre des décisions stratégiques et confiantes. »

« Pendant que j'étais à la tête du SCRS, nous avons vu comment des acteurs étatiques comme la RPC et la Russie cherchent à obtenir un avantage économique en ciblant la recherche de pointe, la propriété intellectuelle et les technologies émergentes développées à l'extérieur du gouvernement », déclare David Vigneault, directeur général de l'Unité mondiale du renseignement de Strider et ancien directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. « Pour protéger l'innovation aujourd'hui, les organisations doivent comprendre comment les dynamiques géopolitiques se recoupent avec leurs bassins de talents, leurs partenariats de recherche, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs investissements. Le leadership de Trevor contribuera à faire en sorte que les organisations canadiennes aient accès aux renseignements stratégiques nécessaires pour composer avec cette complexité avec clarté et confiance. »

« Les organisations canadiennes se trouvent maintenant au cœur de l'environnement opérationnel le plus hostile depuis plusieurs générations », déclare Neiman. « Strider a toutes les cartes en main pour aider les décideurs canadiens à gérer ces risques et à innover, à prendre de l'expansion et à être concurrentiels en toute confiance. Je me réjouis à l'idée de continuer à aider des organisations partout au Canada à renforcer cette capacité en utilisant l'intelligence stratégique de Strider. »

Trevor Neiman intègre Strider après avoir travaillé au Conseil canadien des affaires, où il a été vice-président des politiques et avocat général, travaillant en étroite collaboration avec de hauts dirigeants d'entreprise et des dirigeants gouvernementaux sur des questions à l'intersection des affaires, de la géopolitique et de la sécurité nationale.

Au cours de son mandat, Neiman a positionné le Conseil des affaires comme le principal porte-parole du Canada en matière de sécurité économique et a joué un rôle clé dans l'avancement d'importantes réformes en matière de sécurité nationale. L'objectif était notamment de moderniser le cadre législatif régissant le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre un meilleur échange de renseignements avec le secteur privé afin de renforcer la résilience du milieu des affaires face aux menaces à la sécurité économique.

Auparavant, Neiman a travaillé comme avocat en technologie et en réglementation au sein d'un cabinet d'avocats international de premier plan. Pendant ses études de droit, Trevor a été conseiller juridique auprès d'un sénateur canadien et d'un organisme de réglementation binational. Avant de devenir avocat, Trevor a travaillé en politique publique dans la fonction publique de l'Ontario et comme conseiller pour le Conseil canadien pour les partenariats public-privé.

Neiman est un avocat agréé et un professionnel certifié de la protection de la vie privée. Il est titulaire de plusieurs diplômes, dont un baccalauréat ès arts (avec distinction) en études politiques de l'Université Queen's, une maîtrise en administration publique de l'Université Queen's et un doctorat en jurisprudence de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, où il a obtenu son diplôme de Magna Cum Laude.

À propos de Strider

Strider est le leader de la veille stratégique, donnant les moyens aux organisations de sécuriser et de faire progresser leur technologie et leurs innovations. En s'appuyant sur une technologie d'IA de pointe et des méthodes exclusives, Strider transforme des données publiquement accessibles en informations cruciales. Cette veille améliorée permet aux organisations de traiter les risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par des États, à l'acquisition ciblée de talents et aux partenaires de pays tiers, ainsi que d'y répondre de manière proactive. Strider exerce ses activités dans 16 pays à travers le monde avec des bureaux à Salt Lake City, UT, Washington, DC, Londres, Tokyo et Sydney.

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SOURCE Strider Technologies, Inc.

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