SALT LAKE CITY, le 8 mai 2024 /CNW/ - Strider Technologies, Inc. le principal fournisseur de renseignements stratégiques a annoncé aujourd'hui que le vice-amiral (retraité) de la MRC, Paul Maddison, se joint à l'entreprise à titre de conseiller. Dans le cadre de ces fonctions, Maddison aidera Strider à atteindre une croissance évolutive en Australie et au Canada.

« Nous sommes ravis de travailler avec un leader aussi intègre », a déclaré Greg Levesque, chef de la direction et cofondateur de Strider Technologies. « Paul est un homme qui prend des engagements et qui les tient. Il s'est distingué au sein des Forces armées canadiennes, en tant que haut-commissaire du Canada en Australie, et dans son soutien aux principales institutions de recherche et de défense de l'Australie. Nous ne pourrions imaginer un partenaire plus qualifié et plus fiable alors que Strider étend ses activités à l'échelle internationale en Australie. »

« Je suis fier de rejoindre Strider alors que la concurrence et les tensions géopolitiques atteignent de nouveaux sommets », a déclaré M. Maddison. « Les capacités de renseignement que Strider fournit aux entreprises, aux organismes gouvernementaux et aux établissements d'enseignement sur la ligne de front d'une nouvelle bataille pour la supériorité technologique sont novatrices et essentielles. Je me réjouis à l'idée de travailler avec eux afin d'assurer la prospérité continue des nations à travers le monde qui sont attachées à liberté. »

Paul Maddison est diplômé du Collège militaire royal de Saint-Jean, au Québec, et a servi dans les Forces armées canadiennes pendant 38 ans. Il a commandé à tous les niveaux, en mer et sur terre, et a pris sa retraite en 2013 de son dernier poste militaire en tant que vice-amiral et commandant de la Marine royale canadienne.

Après un bref passage dans le secteur privé, M. Maddison est revenu dans la fonction publique en 2015 et a occupé le poste de haut-commissaire du Canada en Australie, qui inclut le titre de haut-commissaire et d'ambassadeur auprès de sept pays insulaires du Pacifique, afin de renforcer les relations du Canada dans le Pacifique central et le Pacifique Sud.

De 2019 à 2023, M. Maddison a été le premier directeur de l'Institut de recherche sur la défense de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et à Canberra. À ce titre, il s'est attelé à renforcer la collaboration entre les partenaires fédéraux, étatiques, industriels, universitaires et internationaux, à consolider la position de l'UNSW en tant qu'université de premier plan en Australie dans le domaine de la défense, et à accélérer la prestation des capacités des forces de défense australienne.

De plus, en janvier 2023, M. Maddison a été nommé directeur général pour la sécurité et la défense de la PLuS, une alliance composée de l'Université d'État de l'Arizona, du King's College de Londres et de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. À ce titre, il a dirigé la conception initiale et la prestation des services de recherche et d'éducation des trois universités conformément à l'intention stratégique de l'accord AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Personne-ressource pour les médias

Dan Palumbo

[email protected]

+13018752356

À propos de Strider

Strider est la principale entreprise de renseignement stratégique permettant aux organisations de sécuriser et de faire progresser leur technologie et leur innovation. Tirant parti d'une technologie d'IA de pointe et de méthodologies exclusives, Strider transforme les données accessibles au public en informations essentielles. Ces renseignements accrus permettent aux organisations de faire face et de réagir de façon proactive aux risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par des états, à l'acquisition de talents ciblés et aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Strider exerce ses activités partout dans le monde et possède des bureaux à Salt Lake City, Washington, DC et Londres.

SOURCE Strider Technologies, Inc.