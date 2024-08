SALT LAKE CITY, 8 août 2024 /CNW/ - Strider Technologies, Inc., le principal fournisseur de renseignements stratégiques a annoncé aujourd'hui que David Vigneault, ancien directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), se joint à l'entreprise à titre de directeur général de l'Unité mondiale du renseignement.

« Le monde entre dans une nouvelle ère d'intelligence mondiale. La Chine, la Russie, l'Iran et autres belligérants mettent les entreprises et les institutions de recherche les plus novatrices du monde en première ligne dans la lutte pour la domination géopolitique, économique, technologique et des données.

La plateforme de renseignements mondiaux intégrée de Strider tire parti de l'IA, des données de source ouverte et des méthodologies exclusives pour permettre aux organisations de sécuriser les actifs essentiels et d'éclairer la prise de décisions afin de mieux soutenir la concurrence au sein de l'économie mondiale.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Strider, M. Vigneault appuiera l'engagement auprès des organisations des secteurs privé et public, ainsi que l'avancement des efforts de recherche et développement au sein de l'Unité de renseignement mondiale.

« En tant que directeur du SCRS, David a pris des mesures sans précédent pour sensibiliser les gens aux menaces que font peser les belligérants déterminés, dont la Chine et la Russie, sur les principaux secteurs technologiques du Canada, a déclaré Greg Levesque, chef de la direction et cofondateur de Strider Technologies. Son expérience de dirigeant aux plus hauts niveaux de la communauté mondiale du renseignement sera inestimable pour Strider et nos clients du monde entier alors que nous poursuivons notre mission. »

« Les belligérants ne font pas de discrimination entre les entreprises, les gouvernements ou les universités dans leurs efforts pour voler les technologies de pointe dans la poursuite de leurs objectifs stratégiques, a déclaré M. Vigneault. Strider s'attaque de front à cette menace grâce à une plateforme de renseignement stratégique transformatrice qui permet à l'industrie, au gouvernement et au milieu universitaire de déterminer et d'atténuer de façon proactive les risques pour l'État national. Je suis ravi de me joindre à cette équipe novatrice qui fait progresser l'intelligence mondiale de pointe. »

M. Vigneault a récemment démissionné de son poste de neuvième directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), qui est responsable de la collecte, du traitement et de l'analyse de renseignements sur la sécurité nationale provenant du monde entier.

Au cours de son mandat de sept ans, M. Vigneault a été le principal porte-parole au Canada en soulignant la menace croissante des campagnes d'espionnage chinoises et russes, y compris les efforts visant à cibler les secteurs biopharmaceutiques, de la santé, de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique, des technologies océaniques et de l'aérospatiale du pays.

De plus, en octobre 2023, M. Vigneault et les leaders du renseignement des pays du Groupe des cinq ont pris des mesures sans précédent pour faire leur première apparition publique commune afin d'émettre un avertissement brutal : la Chine mène actuellement une campagne d'espionnage qui comprend le vol de propriété intellectuelle d'entreprises privées.

« La protection de la propriété intellectuelle est l'un des grands défis en matière de sécurité auxquels font face les nations du monde libre aujourd'hui, a déclaré M. Vigneault. Strider est particulièrement bien préparée à fournir aux organisations les renseignements dont elles ont besoin pour protéger leur technologie et leurs talents contre les menaces hostiles de l'État-nation. »

À propos de Strider

Strider est la principale entreprise de renseignement stratégique permettant aux organisations de sécuriser et de faire progresser leur technologie et leur innovation. Tirant parti d'une technologie d'IA de pointe et de méthodologies exclusives, Strider transforme les données accessibles au public en informations essentielles. Ces renseignements accrus permettent aux organisations de faire face et de réagir de façon proactive aux risques associés au vol de propriété intellectuelle commandité par des états, à l'acquisition de talents ciblés et aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. Strider exerce ses activités partout dans le monde et possède des bureaux à Salt Lake City, Washington, DC et Londres.

