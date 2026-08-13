STRAUSS S'AVANCE SUR LE MARBRE EN TANT QUE COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE NETFLIX POUR LA COUVERTURE D'AVANT ET D'APRÈS-MATCH AU MLB AU FIELD OF DREAMS

La marque de vêtements de travail fait rayonner l'artisanat derrière le baseball sur la scène mondiale

STRAUSS est le commanditaire principal de Netflix pour la MLB lors des spectacles d'avant et d'après-match au Field of Dreams.

L'événement est diffusé en direct dans le monde entier sur Netflix dans le cadre de sa couverture des Ligues majeures de baseball, après la soirée d'ouverture de la MLB et le Home Run Derby plus tôt cette année.

Le partenariat avec Netflix met en valeur les professionnels qualifiés et les joueurs de terrain qui préparent l'un des sites les plus emblématiques du baseball, renforçant l'engagement de STRAUSS envers le savoir-faire artisanal derrière chaque match.

Le contenu pendant la rencontre met en valeur les joueurs et les équipes sur le terrain dans les vêtements de travail STRAUSS.

DYERSVILLE, Iowa, le 13 août 2026 /CNW/ -- STRAUSS sera le commanditaire principal de Netflix pour la couverture d'avant et d'après-match de la MLB au Field of Dreams, l'un des événements les plus suivis du baseball. Grâce à ce partenariat, STRAUSS mettra en lumière le savoir-faire, la coordination et le travail d'équipe des professionnels dont le travail en coulisses rend possible ce sport iconique.

STRAUSS is presenting sponsor of Netflix’s MLB at Field of Dreams.

Se déroulant le 13 août 2026, l'événement Field of Dreams revient au stade emblématique de l'Iowa inspiré du film à succès éponyme. Alors que l'événement célèbre la riche histoire du baseball, STRAUSS s'attélera à narrer un autre récit : l'expertise du personnel responsable de la maintenance et du terrain, qui transforme un champ de maïs en un stade de baseball de classe mondiale.

En tant que commanditaire principal, STRAUSS sera présenté tout au long de la programmation en direct d'avant et d'après-match de Netflix et comme vêtement porté par le personnel responsable du maintien de l'une des installations sportives les emblématiques. La diffusion sera disponible dans plus de 190 pays et régions à travers le monde.

« Chaque grande rencontre commence bien avant que les lumières du stade ne s'allument », souligne Henning Strauss, chef de la direction de STRAUSS. « Que ce soit sur un chantier de construction, dans les installations manufacturières, sur le terrain ou pour la préparation d'un stade avant d'accueillir les meilleurs joueurs du monde, le succès dépend de gens de métier qualifiés qui sont fiers de leur savoir-faire. Ce partenariat nous permet de célébrer ces professionnels durant l'un des rendez-vous sportifs les plus importants et les plus emblématiques. »

Cette collaboration reflète l'engagement continu de STRAUSS à promouvoir le savoir-faire dans l'ensemble des industries et des disciplines. Elle marque également la première intégration de la marque dans une diffusion sportive véritablement mondiale. En participant à l'un des événements les plus emblématiques du baseball, la marque continue de mettre en valeur les personnes dont l'expertise, la précision et le dévouement constituent la base d'une performance exceptionnelle.

Les fans peuvent suivre la couverture du match de la MLB 2026 au Field of Dreams entre les Phillies de Philadelphie et les Twins du Minnesota le 13 août dès 18h30, heure de l'Est, exclusivement sur Netflix.

À PROPOS DE STRAUSS

STRAUSS est un chef de file des vêtements de travail, des chaussures de sécurité, des équipements de protection et des accessoires de chantier haute performance. Fondée en 1948, l'entreprise familiale est dirigée par les frères Henning et Steffen Strauss, la troisième génération de la famille Strauss. Strauss signifiant « autruche » en allemand, son logo emblématique, qui reflète le nom et l'héritage de la famille, est devenu un symbole de fierté et d'identité pour les gens de métier qualifiés du monde entier.

Les gens de métier, les constructeurs, les agriculteurs et les bricoleurs font confiance à l'Autruche pour son style novateur de vêtements de travail techniques aux multiples poches qui allient performance, fonctionnalité, confort et design. Chaque tissu, chaque placement de poche et chaque détail est conçu pour aider les travailleurs du monde entier à relever les défis spécifiques auxquels ils font face et à travailler avec efficacité dans des environnements difficiles.

En 2026, STRAUSS a ouvert sa base américaine à Columbus, en Ohio. L'entreprise maintient également une forte présence aux salons professionnels partout au pays. Pour en savoir plus, visitez STRAUSS.com.

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SOURCE STRAUSS

Meghan Davis, STRAUSS, [email protected]