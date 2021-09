OTTAWA, ON, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Strathmore, la plus grande entreprise d'aménagement paysager commercial et de services de déneigement au Québec, est fière d'avoir reçu le Prix national d'excellence 2021 d'entretien paysager commercial pour l'entretien du corridor du canal Rideau. Ce prix a été annoncé le 15 septembre 2021 lors du webinaire de présentation des prix nationaux animé par Mark et Ben Cullen.

"Nous sommes très fiers de voir l'excellent travail de notre équipe reconnu au niveau national. Cet honneur est d'autant plus significatif qu'Ottawa a été le premier marché où nous avons pris de l'expansion à l'extérieur du Québec. Nous avons la chance que notre premier client dans la région soit la Commission de la capitale nationale, une organisation qui accorde une grande importance à l'intendance de haute qualité des lieux publics d'importance nationale. En travaillant en collaboration avec notre client, nous avons élevé l'entretien du corridor du canal Rideau à ce niveau d'excellence ", a déclaré Jessica Milligan, vice-présidente de Strathmore.

Produit par l'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP), les Prix nationaux d'excellence en aménagement paysager récompensent les entreprises canadiennes qui ont participé activement à l'amélioration du niveau de professionnalisme dans le domaine de l'aménagement paysager. Pour être mis en nomination pour un prix national, le projet/entreprise doit d'abord remporter un prix au niveau provincial.

À propos de Strathmore

Entreprise familiale de troisième génération, Strathmore est la référence dans le secteur de la gestion paysagère depuis près de 60 ans. L'entreprise croit en l'importance de cultiver des relations à long terme avec ses clients commerciaux et institutionnels. En offrant des services d'aménagement paysager et de gestion de la neige de haute qualité, Strathmore a pris de l'expansion dans tout le pays, desservant des clients au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur Strathmore, visitez notre site Web www.strathmore.pro

SOURCE Strathmore Landscape

Renseignements: Jessica Milligan, Vice-Présidente, Strathmore, 514 992-8010, [email protected]

Liens connexes

https://strathmore.pro/