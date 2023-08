WINNIPEG, MB, le 14 août 2023 /CNW/ - Strathmore Landscape est fière d'être la première entreprise à remporter le Prix national d'excellence en aménagement paysager pour l'entretien commercial trois années de suite. Le prix a été décerné pour l'entretien paysager à Consilium Place, à Scarborough, en Ontario. Les prix ont été annoncés le 9 août lors de la vingtième cérémonie annuelle des Prix nationaux d'excellence à Winnipeg.

Consilium Place est un complexe de bureaux de classe "A" situé dans l'est de Toronto. Trois tours sont reliées par des terrains largement aménagés. Strathmore a été invitée à venir à Toronto spécifiquement pour rehausser les normes d'entretien paysager de la propriété en 2020. Une équipe de quatre personnes travaille sur place pour maintenir la propriété au plus haut niveau tout au long de l'année.

« Ce prix est très important pour nous, car il reconnaît la collaboration que nous avons entretenue avec un client de confiance pendant de nombreuses années. Notre client nous a permis de suggérer des améliorations rentables du paysage qui rehaussent la beauté de la propriété tout en minimisant l'entretien nécessaire. L'équipe qui travaille au Consilium est un groupe multidisciplinaire basé à Toronto et à Montréal, ce qui nous permet d'utiliser l'expertise locale et régionale », explique Jessica Milligan, vice-présidente de Strathmore.

Ce prix permet également à Strathmore de devenir un membre fondateur du Cercle d'excellence NALE, qui représente les professionnels de l'industrie ayant fait preuve de compétences remarquables dans leurs catégories de prix respectives. Strathmore a remporté un prix dans la même catégorie en 2021 pour l'entretien du corridor du canal Rideau à Ottawa et en 2022 pour Centropolis à Laval, au Québec. L'Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes (ACPP) est une fédération nationale sans but lucratif qui regroupe neuf associations provinciales d'aménagement paysager et d'horticulture représentant plus de 4 200 membres.

À propos de Strathmore

Entreprise familiale de troisième génération, Strathmore a établi la norme dans l'industrie de l'aménagement paysager depuis près de 60 ans. L'entreprise croit qu'il est important de cultiver des relations à long terme avec les clients commerciaux et institutionnels. En offrant des services d'aménagement paysager et de gestion de la neige de haute qualité, Strathmore a pris de l'expansion dans tout le pays, desservant des clients au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse.

Pour plus d'informations sur Strathmore, visitez notre site web à l'adresse suivante : www.strathmore.pro

