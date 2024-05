Stratégie québécoise en infrastructures publiques : des mesures clés pour redynamiser le secteur, selon l'AQEI

MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI) exprime sa grande satisfaction de voir le gouvernement déposer la Stratégie québécoise en infrastructures publiques. Dévoilée aujourd'hui par le ministre des Infrastructures, M. Jonatan Julien, cette stratégie présente une vision claire et des mesures fort attendues par l'industrie, qui permettront de redynamiser la gestion de grands projets au Québec.

Engagement pour la collaboration et l'excellence

La stratégie témoigne de la sincère volonté du gouvernement à intégrer des modes de réalisation innovants dans la gestion des projets d'infrastructures. Basée sur plusieurs exemples de réalisation de projets où les modes collaboratifs de gestion de projet ont permis des gains de temps et d'argent, la stratégie propose une réforme approfondie des modes d'appels au marché.

Aux yeux de l'AQEI, cette Stratégie est un pas dans la bonne direction pour bâtir une véritable collaboration entre les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrage, laquelle bénéficiera à toute notre société en permettant de livrer plus rapidement et plus efficacement des infrastructures durables.

Plus d'efficacité dans la construction d'infrastructures

L'AQEI accueille favorablement l'approche en deux temps proposée par le gouvernement, dans laquelle le Conseil du trésor contrôlera les projets dans un souci d'intégrité, alors que de l'autre côté, le ministère des Infrastructures les mènera dans un souci d'efficacité. Ces mesures sont essentielles pour construire une confiance durable entre le gouvernement et les acteurs de l'industrie, assurant ainsi une réalisation équitable et efficace des projets.

En outre, l'AQEI est encouragée par les initiatives visant à intégrer des technologies innovantes dans l'industrie. Ces efforts sont cruciaux pour moderniser notre secteur et atteindre des standards de gestion de projet plus élevés.

Des actions fortes pour une meilleure gestion aussi au niveau municipal

L'AQEI, comme d'autres associations du secteur de la construction, salue l'intégration dans le projet de loi rattaché à la Stratégie, de mesures visant à mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à la saga des retards de paiements dans la construction. Le projet de loi déposé en parallèle de la Stratégie viendra clore ce dossier.

Enfin, l'AQEI invite le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à procéder à son tour à des modifications dans la Loi sur les cités et les villes et dans le Code municipal du Québec, afin que les municipalités puissent, elles aussi, intégrer les modes collaboratifs de gestion contractuelle dans leur coffre à outils et les paramètres des délais de paiement. À cet effet, l'AQEI rappelle que, comme elle le fait déjà avec plusieurs municipalités, elle veillera à maintenir une collaboration efficace pour que l'industrie emboîte le pas du gouvernement, sans difficulté.

Un retour de l'équilibre dans l'industrie

Rappelons que depuis 2021, l'AQEI avait, avec d'autres associations de l'industrie, documenté le désintérêt notable des entrepreneurs en infrastructures envers les appels d'offres du gouvernement du Québec, causé principalement par les conditions contractuelles appliquées dans les appels d'offres publiés par des municipalités, ministères ou organismes publics. De l'avis de l'AQEI, les orientations présentées aujourd'hui permettront de ramener l'équilibre dans le secteur.

Citation

« Le plan d'action propose une révolution longtemps réclamée par l'industrie quant à la manière d'aborder la construction et la gestion des infrastructures au Québec. Le gouvernement démontre une très fine lecture des enjeux de l'industrie. Les entrepreneurs en infrastructures sont impatients de passer à l'action avec ce nouveau plan de match sur la table. Nous espérons que tout le secteur se mobilisera dans la même direction. »

- Caroline Amireault, avocate et directrice générale de l'AQEI

À propos de l'AQEI

L'Association Québécoise des Entrepreneurs en Infrastructure (AQEI) est une association provinciale qui représente plus de 200 entreprises œuvrant dans le domaine du génie civil et de la signalisation, ainsi que des sous-traitants, fournisseurs de matériaux, d'équipements et de services. Les membres de l'AQEI réalisent les grands projets d'infrastructures pour le compte des villes et des municipalités du Québec, ainsi qu'avec différents ministères et organismes gouvernementaux.

