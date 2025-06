Ensemble, pour la sécurité de nos travailleuses et travailleurs routiers : l'AQEI plaide pour un changement de comportement sur nos routes

Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, du 9 au 15 juin 2025

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) soutient et participe à la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleuses et travailleurs routiers, se déroulant du 09 au 15 juin 2025. Cette semaine, promue par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route aux pratiques sécuritaires à adopter à proximité des chantiers routiers tout en soulignant le travail des milliers de personnes qui y œuvrent.

« Considérant la croissance des accidents impliquant des travailleurs routiers dans les dernières années, un changement de culture est essentiel et urgent. Ralentir aux abords des chantiers routiers et respecter la signalisation sont des gestes simples qui peuvent faire la différence. L'AQEI incite les usagers de la route à faire preuve de vigilance aux abords des chantiers, car derrière chaque travailleur, il y a des proches qui les attendent. »

- Caroline Amireault, avocate et directrice générale de l'AQEI

« Les fermetures des voies, les changements de configuration et les détours augmentent considérablement les risques, mettant en péril la sécurité de nos travailleurs. Nous constatons qu'il y a une augmentation inquiétante des accidents de la route impliquant des travailleurs routiers. Cette tendance doit être inversée en favorisant l'adoption de comportements sécuritaires par tous. »

- Vickie Phaneuf, présidente du conseil d'administration de l'AQEI

L'AQEI représente également des entreprises en signalisation routière qui ont des travailleurs exposés à des risques élevés de collision. Selon les données de l'AQEI, 24 travailleurs de la signalisation sont décédés depuis 2008, dont trois en 2025 alors que la saison des travaux est à peine commencée.

« Nous avons besoin de la collaboration de tous. L'attention des conducteurs est essentielle, car il n'existe pas de niveau de perfection dans les travaux de signalisation qui mette nos travailleurs complètement à l'abri d'un accident causé par un moment d'inattention. »

- Guy Pelletier, co-président du Comité Signalisation de l'AQEI

Répétons-le : la sécurité des travailleurs routiers repose sur une collaboration collective, nécessitant une sensibilisation accrue des usagers de la route. La Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers met en lumière l'urgence d'agir et l'impact positif des actions concrètes sur les comportements routiers.

À propos de l'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure

L'Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) est une association provinciale qui représente plus de 220 entreprises œuvrant dans le domaine du génie civil et de la signalisation, ainsi que des sous-traitants, fournisseurs de matériaux, d'équipements et de services. Les membres de l'AQEI réalisent les grands projets d'infrastructures pour le compte des villes et des municipalités du Québec, ainsi qu'avec différents ministères et organismes gouvernementaux.

Pour en savoir plus sur l'AQEI : https://www.aqei.cc/

