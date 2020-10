Stratégie québécoise de valorisation des minéraux critiques et stratégiques - Un plan nécessaire pour renforcer notre industrie minière, souligne la FCCQ

MONTRÉAL, le 29 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) accueille positivement cette première stratégie québécoise de valorisation de nos minéraux critiques et stratégiques. Présentée aujourd'hui par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, cette annonce était très attendue. Le secteur minier joue un rôle majeur dans notre économie et génère des milliers d'emplois un peu partout au Québec.

Des minéraux et métaux que nous retrouvons sur notre territoire sont associés à des secteurs en émergence, comme ceux des voitures électriques, des systèmes de stockage d'énergie, de l'énergie solaire et éolienne. Le plan présenté positionne également cette filière pour réaliser une transition énergétique efficace. Il mise en effet sur la recherche et le développement dans l'extraction, la transformation, mais aussi sur le recyclage des minéraux critiques et stratégiques.

L'industrie minière : Un secteur stratégique de notre économie

« Nous avons l'impression que ce plan a le potentiel de venir renforcer la place du Québec comme producteur important des métaux et minéraux. Nous avons la chance au Québec d'avoir un territoire qui regorge de ressources et une industrie minière très active. Les activités minières bénéficient d'une situation privilégiée à l'échelle mondiale grâce à notre électricité propre et abordable, un accès aux grands marchés nord-américains et internationaux ainsi qu'à un contexte géopolitique stable et propice aux investissements. Cette annonce envoie d'ailleurs un signal positif clair pour les investisseurs potentiels », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

La mise en place d'un programme d'aide à l'exploration des minéraux critiques et stratégiques pourrait permettre de soutenir adéquatement notre secteur de l'exploration minière tout en révélant le véritable potentiel minier du Québec. La FCCQ contribuera à la réflexion sur de possibles modifications législatives qui permettraient de favoriser la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. Les retombées économiques de l'industrie minière au Québec représentent près de 10 milliards de dollars par année.

Développer nos ressources dans une approche d'économie circulaire

Les entreprises utilisent de plus en plus des stratégies d'économie circulaire au sein de leurs activités. En plus de poser des gestes pour le développement durable, elles peuvent réaliser des économies importantes.

« Les minéraux critiques et stratégiques représentent un potentiel énorme pour la réutilisation des matières et des matériaux, et répondre aux besoins des entreprises. Cela ouvre également de nouvelles possibilités de valorisation des résidus produits. Maintenant, il sera nécessaire pour le gouvernement de trouver le juste équilibre entre l'économie circulaire, et le développement de nos richesses naturelles au Québec », a ajouté Charles Milliard.

Développement régional et infrastructures

Les projets miniers ont des retombées importantes non seulement dans les régions qui exploitent des gisements, mais partout au Québec. Lorsqu'un projet d'ampleur est lancé, celui-ci peut représenter une belle occasion de dynamiser l'économie de toute une région, surtout lorsque d'autres projets visant la transformation de ces métaux et minéraux voient également le jour en complémentarité.

« L'accès au territoire représente un défi dans plusieurs régions ayant un potentiel minier important. L'implication du gouvernement dans la construction des infrastructures multiusagers et des corridors d'accès aux ressources est essentielle pour encourager le développement de nos régions. Cela passe entre autres par l'implantation d'un réseau de transport, d'énergie renouvelable et de télécommunication en territoire nordique », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca