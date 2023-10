Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux - 13e assemblée annuelle des partenaires : le bien-être animal au cœur des discussions

DRUMMONDVILLE, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La 13e assemblée annuelle des partenaires de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux, qui s'est tenue à Drummondville, a permis de souligner les efforts de tous les partenaires de la Stratégie au cours de la dernière année. Sur le thème Élever le bien-être animal, la rencontre était l'occasion de faire avancer la réflexion sur des sujets qui préoccupent autant la population que les secteurs d'activité où l'on travaille avec des animaux.

Le bien-être animal représente une priorité commune des partenaires de la Stratégie et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La mobilisation de tout un chacun, l'utilisation des nouvelles technologies et l'implantation des changements réglementaires pour améliorer le bien-être animal ont été abordés par des conférenciers chevronnés, notamment M. Luc Mounier, responsable de la Chaire bien-être animal en France, Mme Elsa Vasseur, professeure associée à l'Université McGill, et Mme Marianne Villettaz Robichaud, professeure adjointe en bien-être des productions durables à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Mme Audrey Bogemans, adjointe gouvernementale au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, s'est également adressée aux participants afin de rappeler les objectifs de la Tournée nationale des partenaires en bien-être des animaux de compagnie qu'elle a entreprise dans les derniers mois.

Prix Coup de chapeau

Le prix Coup de chapeau, qui couronne une initiative québécoise inspirante favorisant la santé et le bien-être des animaux, a été remis cette année au Bureau vétérinaire de l'Abitibi. L'ensemble des initiatives de qualité soumises au comité de sélection en 2023 démontre à quel point la santé et le bien-être des animaux sont une priorité pour l'ensemble des partenaires.

À propos de la Stratégie

Grâce à son slogan Pour UNE santé bien pensée!, la Stratégie rappelle que la santé des animaux et leur bien-être ont des répercussions sur la santé publique, sur l'environnement et sur l'économie.

Plus de 90 organisations sont partenaires de la Stratégie. Elles proviennent principalement des secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des animaux de compagnie et de loisir ainsi que de la santé publique.

La Stratégie met de l'avant quatre grands objectifs :

Mieux comprendre l'importance de la santé et du bien-être des animaux.

Optimiser la prise de décision à la suite de la détection de maladies.

Améliorer la santé et le bien-être du cheptel par la prévention et la gestion des maladies.

Adopter des modes d'élevage qui améliorent de façon durable la santé et le bien-être des animaux.

Pour plus d'information à propos de la Stratégie et des candidatures au prix Coup de chapeau 2023 : Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

