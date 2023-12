Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Québec octroie 2,8 M$ pour renforcer l'investigation scientifique des scènes de crime

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 2,8 M$ au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) pour l'implantation d'un nouveau service d'analyse d'ADN sur les cartouches, les projectiles et les douilles d'armes à feu et pour le renforcement du soutien offert par le LSJML sur les scènes de crime.

Le développement de méthodes d'analyse d'ADN sur les cartouches, les projectiles et les douilles permettra d'obtenir de nouvelles preuves scientifiques dans la lutte contre la violence armée. De plus, le LSJML se dotera d'un appareil permettant de procéder à l'analyse rapide de l'ADN provenant de pièces à conviction ou de scènes de crime. La mise au point d'une technique performante pour récupérer et purifier l'ADN au moyen de cet appareil permettra notamment d'augmenter l'efficacité des enquêtes en matière de crimes graves et d'en réduire la durée. Par ailleurs, grâce à l'aide financière accordée, le LSJML pourra faire l'acquisition d'un deuxième véhicule muni d'un laboratoire mobile, et donc accroître sa présence sur les scènes de crime.

« Nous avons la chance de pouvoir compter sur une expertise scientifique de pointe avec le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, qui prête assistance à tous les corps policiers du Québec sur les scènes de crime. C'est encourageant de savoir que son offre de services sera grandement bonifiée et qu'il en résultera des pistes d'enquête plus précises, au bénéfice des policiers et des victimes de ces crimes. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

L'aide financière destinée au renforcement de l'investigation scientifique des scènes de crime est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.

Non seulement la présence du LSJML sur les scènes de crime aide les policiers à comprendre la scène de crime, mais elle rendra également possible, en temps réel pendant l'examen de la scène, l'établissement de profils génétiques sur des objets grâce à l'appareil d'analyse rapide de l'ADN, pour identifier un éventuel suspect.

Étant donné l'augmentation du nombre de scènes de crime, l'acquisition d'un deuxième véhicule équipé permettra au LSJML d'accélérer les délais de réponse lorsque plus d'un événement de violence armée se déroule au même moment.

Dans un autre contexte, ces nouveaux appareils pourront aussi servir lors de recherches de personnes disparues en forêt, par exemple pour établir les profils génétiques d'objets qu'une personne abandonnerait sur son chemin. Les policiers sauront ainsi plus rapidement s'ils se trouvent sur une bonne piste.

Fondé à Montréal en 1914, le LSJML est le premier laboratoire d'expertises judiciaires en Amérique du Nord. Aujourd'hui sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, il regroupe différents domaines d'expertise scientifique et est reconnu mondialement pour la qualité de ses services.

