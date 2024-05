Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Déploiement national de la ligne RENFORT

QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le ministère de la Sécurité publique, conjointement avec le ministère de l'Éducation, octroie une subvention de 600 000 $ pour les années 2023-2024 à 2025-2026 au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence.

Ce financement permettra le déploiement à l'échelle nationale de l'offre de services de la ligne RENFORT, au départ réservée à la région métropolitaine. Cela contribuera à offrir du soutien et de l'accompagnement aux familles des jeunes touchés par la violence armée ainsi qu'aux divers acteurs des milieux scolaires sur l'ensemble du territoire québécois.

La ligne téléphonique RENFORT, confidentielle et gratuite, répond à un besoin exprimé par les parents et les proches ayant des préoccupations quant aux enjeux de violence armée ou des inquiétudes vis-à-vis un membre de leur famille. Les personnes qui appellent peuvent, au besoin, être dirigées vers les ressources adéquates. Le gouvernement du Québec s'est attaqué à la violence armée et a déployé des moyens et des ressources considérables, notamment avec la mise en place de la Stratégie CENTAURE, qui a bénéficié de 360,7 M$ pour permettre des initiatives de prévention et de répression de la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Citations :

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la prévention de la violence, dont celle liée aux armes à feu. Comme en témoignent nos investissements dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE), la réponse gouvernementale à cet enjeu est cohérente, concertée et efficace. Grâce au partenariat avec le ministère de l'Éducation, la bonification annoncée aujourd'hui permettra de joindre beaucoup plus de familles, en plus des intervenants scolaires, partout au Québec. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très content de cette initiative conjointe avec le ministère de la Sécurité publique. Elle contribuera à mieux outiller les écoles et les centres de services scolaires face aux enjeux de violence. Notre priorité est d'assurer le bien-être et la sécurité de l'ensemble des élèves et du personnel scolaire du Québec. Je pense qu'avec cette ligne, on pourra mieux soutenir nos équipes-écoles et les familles touchées par la violence armée. C'est d'ailleurs l'une des mesures de notre plan de prévention de la violence et de l'intimidation que j'ai présenté l'automne dernier. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La violence armée chez les jeunes inquiète et la ligne RENFORT constitue une mesure concrète pour soutenir les communautés dont les membres sont touchés, de près ou de loin, par ce phénomène. Au fil des ans, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a développé une expertise dans l'accompagnement de personnes aux prises avec des enjeux en lien avec la radicalisation menant à la violence ou des actes à caractère haineux. En 2023, les élus de la ville de Montréal, que nous remercions chaleureusement, nous ont invités à mettre à profit ce savoir-faire basé sur une approche intégrant la compassion, l'écoute, la bienveillance et la confidentialité, afin de soutenir les familles trop souvent démunies devant les problèmes que vivent leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes heureux de compter sur cette contribution du gouvernement du Québec pour étendre le service de la ligne RENFORT à l'ensemble de la province. »

Roselyne Mavungu, directrice générale du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Faits saillants :

La ligne RENFORT, dont le lancement a été fait le 28 juin 2023, est actuellement financée par la Ville de Montréal et découle du premier Forum de Montréal pour la lutte contre la violence armée, tenu en 2022.

actuellement financée par la Ville de Montréal et découle du premier Forum de Montréal pour la lutte contre la violence armée, tenu en 2022. La bonification du financement, par l'entremise du ministère de la Sécurité publique et du ministère de l'Éducation, s'inscrit dans le Plan d'action 2023-2028 élaboré par le Québec dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un financement fédéral destiné à appuyer les gouvernements provinciaux et territoriaux pour la réalisation d'initiatives de prévention et de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, de même que dans la Stratégie CENTAURE du gouvernement du Québec.

Elle fait partie des mesures ajoutées par le ministère de la Sécurité publique au Plan de prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles 2023-2028 du ministère de l'Éducation.

Depuis sa mise en place, la Stratégie CENTAURE a bénéficié de 360,7 M$ sur neuf ans (2019-2020 à 2027-2028), dont 187,7 M$ proviennent du gouvernement du Québec et 173 M$, du gouvernement du Canada . Ces sommes permettent à des initiatives de prévention et de répression de la violence liée aux armes à feu et aux gangs de voir le jour. Elles favorisent aussi le développement de connaissances sur ce phénomène et de meilleures pratiques d'intervention.

. Ces sommes permettent à des initiatives de prévention et de répression de la violence liée aux armes à feu et aux gangs de voir le jour. Elles favorisent aussi le développement de connaissances sur ce phénomène et de meilleures pratiques d'intervention. Une campagne de prévention contre la violence armée destinée aux jeunes de 13 à 17 ans sera déployée au cours des prochains mois par le ministère de la Sécurité publique.

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

