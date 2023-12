Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée (CENTAURE) - De nouveaux moyens de déjouer les trafiquants d'armes à feu

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 1,09 M$ pour soutenir la mise en place d'un service rapide de restauration des numéros de série oblitérés d'armes à feu saisies, dans le but d'appuyer les efforts de la nouvelle équipe de dépistage des armes à feu de la Sûreté du Québec.

Ce service, offert par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, permet aux policiers de connaître rapidement le numéro de série d'une arme à feu rendu illisible, et donc de commencer sans tarder l'enquête visant à en identifier l'origine de même que le premier propriétaire légal.

Citation :

« On veut combattre la violence armée et la criminalité de façon intelligente et stratégique. Cet investissement pour ajouter un service de restauration des numéros de série d'armes à feu outillera nos policiers dans leurs enquêtes pour démanteler les réseaux de trafic d'armes à feu. Avec ce nouveau service, on met la science au service de la protection du public. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

L'aide à la restauration des numéros de série des armes à feu est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.

Le numéro de série d'une arme à feu est une information essentielle à son dépistage, c'est-à-dire à l'établissement de la chaîne de possession de sa fabrication jusqu'à sa saisie. La capacité à identifier l'acheteur initial et les différents propriétaires d'une même arme à feu dépend de la rapidité avec laquelle le dépistage est amorcé une fois l'arme saisie.

Fondé à Montréal en 1914, le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale est le premier laboratoire d'expertise judiciaire en Amérique du Nord. Aujourd'hui sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, il regroupe différents domaines d'expertise scientifique et est reconnu mondialement pour la qualité de ses services.

