Stratégie québécoise de la lutte contre la violence armée (CENTAURE) - Trafic illégal d'armes à feu : Québec s'attaque à la source

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce l'octroi de 8,54 M$ à la Sûreté du Québec (SQ) pour reconduire et bonifier l'Équipe de dépistage des armes à feu. Cette équipe a pour objectif de limiter la capacité d'approvisionnement en armes à feu des réseaux criminels et, ainsi, d'en réduire la disponibilité et l'accessibilité dans la rue. Elle a été mise en place en janvier 2023, grâce à des sommes du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Le dépistage des armes à feu est un outil incontournable pour s'attaquer à l'approvisionnement illicite. Il permet d'identifier de possibles trafiquants d'armes à feu et de dispositifs prohibés à l'échelle canadienne ou internationale. Il fournit des possibilités d'enquêtes et facilite l'analyse des tendances en matière d'approvisionnement illégal au Québec.

Travaillant au sein du nouveau Centre québécois de dépistage des armes à feu, l'équipe coordonnée par la SQ réunit des enquêteurs de la SQ et du Service de police de la Ville de Montréal. Elle travaille en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives et le US Department of Homeland Security des États-Unis.

Citation :

« Nous savons à quel point le dépistage est au cœur des efforts visant à neutraliser l'approvisionnement en armes à feu illégales, soit celles qui sont le plus souvent associées aux actes de violence armée. En établissant la chaîne de possession d'une arme, on peut remonter jusqu'au dernier propriétaire légitime et identifier des personnes qui contribuent à faire entrer illégalement des armes à feu sur notre territoire. Je suis heureux de pouvoir renforcer la capacité du Centre québécois de dépistage des armes à feu et de tous les corps de police, qui travaillent en concertation, à lutter contre la violence armée. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

La reconduction et la bonification du financement de l'Équipe de dépistage des armes à feu est l'une des initiatives financées par l'entremise de la mesure « Poursuivre la lutte contre la violence armée », pour laquelle le budget 2023-2024 prévoit un montant de 50 M$.

Pour s'acquitter de son mandat, l'Équipe de dépistage des armes à feu veille à :

assister tous les corps de police du Québec dans le dépistage des armes à feu illégales saisies au cours de leurs opérations;



identifier rapidement les nouvelles possibilités d'enquêtes à la suite du dépistage d'armes à feu utilisées dans des crimes récents, afin de permettre à différentes unités de la SQ et à ses partenaires de cibler sans tarder des réseaux d'approvisionnement ou des acheteurs multiples;



analyser les données relatives à la provenance des armes à feu et aux stratagèmes d'approvisionnement utilisés afin de dégager des tendances qui permettent d'orienter les stratégies d'enquête.

Depuis le lancement de ses opérations le 16 janvier 2023, le Centre québécois de dépistage des armes à feu a dépisté, en date du 18 mai 2023, 798 armes à feu illégales.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur CENTAURE

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/ securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 418 999-1326; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]