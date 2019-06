Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées : Un accueil positif de l'Ordre des CRHA

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) salue l'annonce faite par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet concernant l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi des personnes handicapées.

« Par cette stratégie, le gouvernement permet non seulement d'accroître la pleine participation des personnes en situation de handicap au marché du travail, mais aussi de créer un climat de travail plus ouvert et inclusif pour ces travailleurs », d'affirmer Mme Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre de conseillers en ressources humaines agréés.

L'apport de cette main-d'œuvre sous-représentée à la société québécoise est primordial. L'Ordre se réjouit que les mesures annoncées dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées permettent de réduire les obstacles à leur pleine et entière intégration en emploi.

L'Ordre a fait de la gestion de la diversité, notamment en ce qui a trait à l'inclusion des personnes handicapées en milieu de travail, un enjeu prioritaire. Nous nous employons constamment à outiller nos membres afin qu'ils puissent adapter leur pratique professionnelle en ce sens. En soutenant les employeurs dans le recrutement et l'embauche de ces ressources, le gouvernement permet à ce bassin de travailleurs de faire profiter le Québec de leurs compétences.

Regroupant 10 000 membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

