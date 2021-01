Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires - Une vision ambitieuse pour relever les défis de demain

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) accueille avec enthousiasme l'annonce de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, concernant l'élaboration d'une Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. L'Ordre, qui milite pour une vision globale et cohérente en aménagement du territoire depuis une quinzaine d'années, s'engage à mobiliser ses membres et à collaborer avec le gouvernement, les représentants municipaux et le milieu associatif en vue de l'adoption de cette Stratégie, ainsi que de son plan d'action.

« La démarche lancée aujourd'hui marque un point tournant, nous l'espérons, dans nos manières de penser et de concevoir notre territoire. Ce n'est toutefois que le début : les étapes à venir seront cruciales ! Il faudra être efficace et consciencieux pour que la future Stratégie soit à la hauteur de ce que mérite le Québec. Ambitieuse et rassembleuse, inclusive et capable de relever les défis imposés par la crise climatique », affirme Sylvain Gariépy, président de l'Ordre des urbanistes du Québec.

L'Ordre encourage d'ailleurs les Québécois et les Québécoises à prendre activement part à la conversation qui s'annonce. Ils seront appelés à y contribuer dans les mois à venir. Le territoire est notre patrimoine collectif et la fondation de notre identité ; sa protection et sa mise en valeur nous concernent toutes et tous. Pour être porteurs et représentatifs, les échanges devront faire écho à une pluralité de points de vue.

L'aménagement du territoire est, depuis trop longtemps, dans l'angle mort des décideurs. Il s'agit pourtant de la pierre d'assise de notre société : que ce soit pour la construction de nos collectivités, pour le déploiement de nos réseaux de transport, pour la réduction des risques environnementaux et sanitaires. Plus de quarante ans après l'adoption du cadre politique et réglementaire régissant la planification territoriale, le Québec est mûr pour une révision en profondeur, basée sur une vision forte, tenant compte des particularités régionales.

La démarche qui débute aujourd'hui doit être le premier maillon de cette nécessaire modernisation. Il s'agit d'une précieuse occasion de réfléchir ensemble aux meilleures pratiques pour favoriser la consolidation des milieux de vie existants, la protection des terres agricoles et des milieux naturels, la préservation et la valorisation du patrimoine bâti, la remise en état des infrastructures, le déploiement d'une mobilité durable et intégrée, la santé publique et l'adaptabilité aux bouleversements climatiques.

L'Ordre encourage le gouvernement à mener une conversation ouverte et rigoureuse avec la population, et à faire preuve de transparence à chacune des étapes. Il sera vigilant à cet égard. Par la suite, après l'adoption de la Stratégie, des mécanismes de suivi devront être en place. Il en va de la pérennité et de la réussite de la démarche. L'occasion ne se représentera pas de sitôt et elle engage la qualité de vie des générations futures.

