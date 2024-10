L'Ordre des urbanistes du Québec décerne des prix à l'avocat Marc-André LeChasseur et l'ancien ministre Sylvain Gaudreault

QUÉBEC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - L'Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) est fier d'annoncer les récipiendaires des Prix Blanche-Lemco-van Ginkel et Jean-Paul-L'Allier, qui récompensent la contribution de personnes non urbanistes au développement de l'urbanisme au Québec.

Le Prix Blanche-Lemco-van Ginkel a été décerné à l'avocat Marc-André LeChasseur pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement du droit de l'urbanisme au Québec. Ce prix vise à reconnaître une personne qui n'est pas membre de l'Ordre, mais dont la contribution significative au développement de l'urbanisme au Québec mérite d'être reconnue.

Me Marc-André LeChasseur est associé chez Bélanger-Sauvé et spécialisé en droit municipal, aménagement et urbanisme. Il est reconnu pour son engagement en faveur de la défense de l'intérêt public, conseillant d'importantes organisations comme la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal, le gouvernement de la Nation crie et l'Administration régionale Kativik.

Me LeChasseur plaide régulièrement des dossiers en lien avec les outils d'urbanisme, dont la première cause concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) devant la Cour d'appel du Québec, et a publié de nombreux ouvrages cités par les tribunaux. Professeur adjoint à l'Université McGill et chargé de cours à l'Université de Montréal, il est une véritable référence au Québec dans ses domaines d'expertise.

Fait inusité, la candidature de Me LeChasseur a été proposée indépendamment par deux groupes distincts d'urbanistes, témoignant de l'estime dont il jouit dans le milieu.

Le Prix Jean-Paul-L'Allier a été remis à Sylvain Gaudreault, ancien ministre provincial, en reconnaissance de son leadership visionnaire dans l'arrimage des transports et de l'aménagement du territoire, en plus de son engagement en faveur de la démocratie municipale et de la lutte contre les changements climatiques. Ce prix honore une personne élue québécoise qui s'est distinguée par sa vision, son leadership et ses réalisations en urbanisme et en aménagement du territoire.

Sylvain Gaudreault a marqué la scène politique par ses réalisations. En tant que ministre des Transports et des Affaires municipales, il a promu une vision intégrée du développement des transports et du territoire. Il a notamment déposé la première Stratégie nationale de mobilité durable, un plan précurseur visant une planification arrimée de l'aménagement et des transports, ainsi que le transfert des ressources des projets routiers vers les infrastructures de transport actif et collectif.

M. Gaudreault a également géré des dossiers critiques comme la fermeture du pont Champlain et la tragédie de Lac-Mégantic, tout en réformant le financement des élections municipales et en faisant la promotion de la dépolitisation de la gestion des infrastructures routières. Il est aujourd'hui directeur général du Cégep de Jonquière, un des trois cégeps à offrir une formation technique en aménagement et urbanisme.

La remise des deux prix a eu lieu le 17 octobre, à Québec, lors du congrès annuel de l'OUQ.

Fondé en 1963, l'Ordre des urbanistes du Québec est l'un des 46 ordres du système professionnel régi par l'Office des professions du Québec. Il regroupe plus de 1800 membres et a pour mandat d'assurer la protection du public, notamment en encadrant les activités professionnelles des urbanistes. L'Ordre défend l'intérêt public à travers la promotion d'un aménagement intégré et durable du territoire et la mise en valeur des compétences des urbanistes, dont il est le gardien.

