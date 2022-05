STRATÉGIE NATIONALE D'ADAPTATION AUX IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : LES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC RÉPONDENT PRÉSENTS

LONGUEUIL, QC, le 16 mai 2022 /CNW/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) accueillent positivement l'annonce du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, M. Steven Guilbeault, de la deuxième phase de développement de la stratégie nationale d'adaptation aux impacts des changements climatiques - dont le lancement est prévu pour cet automne. Les PGQ soutiennent que la lutte globale contre les changements climatiques implique que tous les secteurs de l'économie mettent la main à la pâte. En marge des consultations publiques qui s'amorcent cette semaine, les PGQ soutiennent que le pays doit en faire plus pour préparer les infrastructures aux écueils produits par les conditions météorologiques extrêmes, notamment en ce qui concerne l'agriculture.

« Bien évidemment, nous partageons ce sentiment d'urgence environnementale, et sommes conscients que nous avons tous un rôle à jouer à ce niveau. Inondations, sécheresses, incendies de forêt, maladies : personne ne veut jouer dans ce film-là! Les changements climatiques affectent les rendements agricoles, et nous devons nous y adapter dans l'intérêt collectif. Nous voulons contribuer activement en réduisant l'empreinte carbone de notre industrie. Il s'agit pour nous de poursuivre, avec le concours des gouvernements, la modernisation de nos activités dans le sens des bonnes pratiques agroenvironnementales. Nous voulons faire partie de la solution » affirme M. Christian Overbeek, président des PGQ.

Les PGQ souhaitent ainsi participer à l'avancement des discussions dans le cadre des consultations publiques, afin de contribuer à permettre au gouvernement du Canada d'élaborer sa stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques.

Les Producteurs de grains du Québec représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus d'approvisionner l'ensemble des secteurs de l'élevage, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble près de 20 000 emplois au Québec.

