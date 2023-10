Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 - Québec accorde 200 000 $ à Protégez-Vous pour mieux aider les consommateurs québécois à choisir des produits

QUÉBEC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 200 000 $ à Protégez-Vous afin de bonifier l'application mobile Le Décodeur, un outil gratuit et facile d'utilisation, pour aider les Québécois à évaluer la fiabilité des désignations écoresponsables (écoétiquettes) sur les produits présents sur le marché canadien. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Ce financement s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028 présentée par le ministre Benoit Charette au printemps.

En effet, le gouvernement s'est engagé, dans le cadre de cette stratégie, à appuyer l'amélioration de l'affichage et la promotion des écoétiquettes pour aider les

Québécois à faire des choix éclairés. Le financement alloué répond à cet engagement, puisqu'il vise à améliorer une banque d'information fiable, clé en main et facile à utiliser. Il permettra, entre autres, d'augmenter le nombre d'écoétiquettes et de catégories disponibles sur l'application.

L'aide financière s'inscrit dans la continuité du Plan pour une économie verte 2030, dont l'un des objectifs est d'encourager la consommation responsable, particulièrement celle des produits à faible empreinte carbone. Elle s'inscrit également en complément de la nouvelle Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens, qui vise à inciter les entreprises à offrir des produits durables. Avec ces mesures, le gouvernement donne la possibilité aux Québécois d'avoir un impact environnemental et social positif grâce à leurs choix.

Citations :

« L'application Le Décodeur permet d'évaluer la réparabilité des produits, ce qui aide à repérer ceux qui ont une durée de vie supérieure à celle de produits similaires. Ainsi, on peut contribuer à diminuer la quantité de matières envoyées à l'enfouissement en faisant de meilleurs achats, tout en diminuant le coût de remplacement de nos biens. Cette application s'inscrit bien dans l'économie verte et durable que notre gouvernement met sur pied, en plus d'être financièrement avantageuse. Je suis très fier de ce partenariat avec Protégez-Vous, qui est une source crédible et reconnue d'information pour les Québécois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Lorsque les familles québécoises dépensent pour un bien, nous voulons qu'elles en aient pour leur argent, et cela est d'autant plus important dans le contexte d'inflation que nous connaissons actuellement. Les Québécoises et les Québécois doivent pouvoir prendre des décisions d'achats éclairées et se procurer des biens durables et fiables. En soutenant ce type d'initiative, le gouvernement contribue au développement de meilleurs réflexes de consommation en faveur de l'environnement. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général et ministre responsable de la Protection des consommateurs

« Aujourd'hui, de très nombreux produits de consommation arborent une écoétiquette, comme biodégradable, biologique ou non dangereux pour l'environnement. Comme il est très difficile de s'y retrouver, nous avons lancé Le Décodeur de Protégez-Vous, qui permet au consommateur québécois de faire des choix éclairés et responsables. »

Sylvain Masse, directeur général, Protégez-Vous

Faits saillants :

Au cours des dernières années, l'intérêt pour les produits responsables, tant sur les plans environnemental que social, s'est accru et, de façon concourante, le nombre d'écoétiquettes. Or, lorsqu'il est temps de faire des choix au quotidien, il s'avère souvent difficile de s'y retrouver, vu l'abondance des logos écologiques, l'évolution constante du marché et le manque de fiabilité de certaines informations quant à la performance environnementale réelle des produits sur le marché.

Protégez-Vous est un organisme connu, entre autres, pour sa revue du même nom. Depuis mars 2022, il met gratuitement à la disposition du public l'application numérique Le Décodeur qui, grâce à une évaluation systématique et rigoureuse des logos écologiques, accompagne les consommateurs dans leur processus d'achat en ligne ou en magasin.

Actuellement, l'application comprend une centaine d'écoétiquettes classées en six catégories, soit l'alimentation, les cosmétiques, l'entretien ménager, l'électronique, les électroménagers et les textiles. Elle offre diverses fonctionnalités de recherche, dont la reconnaissance d'images, qui permet de balayer (« scanner ») les écoétiquettes afin de vérifier instantanément les certifications apposées sur les produits à l'aide de fiches informationnelles. Celles-ci comprennent, entre autres, des renseignements sur la durabilité des produits, leurs effets en matière d'émissions de gaz à effet de serre, l'écoconception et la saine gestion du produit en fin de vie. À ce jour, l'application a été téléchargée plus de 18 000 fois.

La subvention, qui s'échelonne sur les trois prochaines années, provient du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Elle est répartie comme suit : 99 000 $ pour 2023- 2024 et 50 500 $ par an pour 2024- 2025 et 2025-2026. Concrètement, ce financement vise à assurer le maintien, le développement et la promotion de l'application.

Liens connexes :

Pour découvrir ou télécharger l'application Le Décodeur.

Pour en savoir plus sur la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028.

Sources : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 [email protected] Élisabeth Gosselin Directrice des communications Cabinet du ministre de la Justice et ministre responsable de la Protection des consommateurs 410 209-1777 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs