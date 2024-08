Stratégie en habitation : des outils pour la collaboration et des cibles floues pour la construction de logements

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - La CORPIQ salue les efforts de mobilisation des acteurs publics et d'amélioration des communications dans le milieu du secteur locatif résidentiel inclus dans la stratégie de l'habitation présentée par la ministre France-Élaine Duranceau. Toutefois, l'association représentant les propriétaires d'immeubles locatifs du Québec déplore le manque d'ambition et de précision concernant les cibles de construction, ainsi que l'absence d'incitatifs pour le secteur privé, qui joue pourtant un rôle majeur dans l'écosystème de l'habitation.

Une campagne de communication bienvenue pour assainir le climat dans le secteur locatif résidentiel

La CORPIQ accueille très favorablement le déploiement d'une campagne de communication visant à « informer les citoyennes et citoyens sur leurs droits, recours et obligations en matière d'habitation » qui contribuera certainement à assainir les relations entre les locataires et les propriétaires.

« Au cours des dernières années, la crise du logement et les nombreux changements législatifs et règlementaires ont généré des situations délicates et difficiles pour les locataires et propriétaires. La CORPIQ pense qu'en ayant accès à de l'information claire, neutre et de qualité, les parties devraient s'entendre plus facilement et trouver des solutions plus rapidement » a mentionné Éric Sansoucy, président de la CORPIQ.

Des efforts de mobilisation bien accueillis

Nous saluons les efforts visant à améliorer la coordination entre les différents ministères et organismes impliqués dans cette stratégie afin d'offrir un meilleur accès à un logement abordable, sécuritaire et de qualité pour tous les citoyens. La stratégie prévoit une nouvelle structure de gouvernance, incluant la création d'un comité de professionnels de l'habitation auquel souhaite participer la CORPIQ.

Des objectifs de construction à affiner et une absence d'outils pour soutenir le secteur privé

Bien que le gouvernement souhaite accélérer la construction de nouvelles unités, les cibles devraient être plus précises par régions et par types d'habitation. De plus, dans la mesure où le parc locatif privé québécois compte quelque 1,2 million de logements et loge 80 % des ménages locataires de la province, il est impensable de résoudre la crise du logement sans compter sur le secteur privé. En ce sens, nous espérons que des incitatifs visant à protéger le parc locatif existant suivront au cours des prochains mois.

« La CORPIQ est d'avis qu'il faut augmenter l'offre de logement, qu'ils soient sociaux, abordables ou financés par des programmes d'aide au logement ou carrément privés. Cependant tous ces segments ont des besoins similaires en entretien et font face aux mêmes hausses de coûts, pourtant, la stratégie demeure silencieuse à cet effet » a ajouté monsieur Sansoucy.

A propos

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui procurent des logements et condos locatifs à plus de 600 000 ménages locataires, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 60 employés. Les propriétaires québécois logent 1,5 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

