Moderniser et rénover le parc locatif, un guide pratique accessible à tous

La CORPIQ aide les propriétaires et les locataires à planifier et à réaliser des rénovations en simplifiant la compréhension des démarches à entreprendre.

MONTRÉAL, le 20 mars 2025 /CNW/ - Dans un contexte où près de 40 % des ménages québécois sont locataires et où une majorité des immeubles locatifs québécois ont été construits avant 1979, la modernisation du parc locatif devient prioritaire pour préserver l'abordabilité et la qualité des logements au Québec.

Dans cette optique, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) entend accompagner propriétaires et locataires dans ce défi stratégique. À travers la publication d'un guide pratique intitulé « Rénover pour mieux vivre, ensemble », la CORPIQ souhaite mettre l'accent sur les différentes étapes d'un projet de rénovation, de manière simplifiée et pédagogique.

Un guide pour favoriser un dialogue harmonieux

Ce guide se veut un outil accessible à tous. Son objectif est de favoriser une meilleure compréhension des droits et obligations de chaque partie en matière de rénovation, tout en encourageant un dialogue responsable et harmonieux.

Il propose une synthèse de la réglementation en vigueur, des conseils pratiques pour mener à bien des projets de modernisation et les informations utiles (ressources, textes réglementaires …).

Une large diffusion pour bénéficier au plus grand nombre

Le guide sera diffusé sous format numérique et mis à disposition du grand public gratuitement, afin que ces informations neutres profitent à tous et contribuent à améliorer la qualité de vie dans le parc locatif québécois.

Une campagne de communication sur les réseaux sociaux accompagnera son lancement pour informer propriétaires et locataires de sa création et de sa mise à disposition. Toutes les parties prenantes sont invitées à prendre connaissance de cet outil et sont libres de le diffuser au sein de leur réseau pour s'associer à cette initiative d'information, en toute transparence.

