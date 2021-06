Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 - La Ville de Montréal acquiert un nouveau bâtiment dans Verdun pour y développer plus de 250 logements sociaux

« Avec l'adoption de la vision urbanistique de Hickson-Dupuis lors du dernier conseil d'arrondissement, nous franchissons un nouveau jalon important dans la revitalisation du secteur. Cette acquisition va avoir des résultats concrets importants pour notre population : on parle ici de plus de 250 personnes et familles qui pourront vivre dans des logements adéquats et de qualité sans pour autant dépasser leur capacité à payer leur loyer. C'est aussi un bel exemple de la façon dont le droit de préemption à des fins de logements sociaux et communautaires nous permet d'assurer un développement urbain viable et durable », a déclaré le maire de l'arrondissement, Jean-François Parenteau.