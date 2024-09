Stratégie de croissance durable du tourisme - La population et les organisations touristiques invitées à se prononcer sur l'avenir du tourisme au Québec

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère du Tourisme invite la population ainsi que les organisations touristiques québécoises à participer à des consultations en ligne afin de contribuer à l'élaboration de la nouvelle stratégie de croissance durable du tourisme.

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 13 octobre, les organisations touristiques et la population peuvent saisir cette occasion d'exprimer leurs idées pour le tourisme de demain en remplissant un court questionnaire de consultation. L'objectif est de recueillir leurs avis afin d'alimenter la réflexion du Ministère en lien avec plusieurs thématiques.

Les organisations touristiques seront questionnées sur les thèmes suivants :

La main-d'œuvre et l'entrepreneuriat en tourisme

L'innovation, la transformation numérique et l'intelligence artificielle

Le développement et la structuration de l'offre touristique

Le tourisme responsable et durable et la lutte aux changements climatiques

L'accès en tourisme

Les produits touristiques du Québec

La population sera quant à elle invitée à se prononcer sur l'expérience visiteur au Québec, sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur l'accessibilité, la mobilité et le transport touristique.

La stratégie de croissance durable du tourisme vise à orienter les actions à mettre en place pour favoriser l'essor du secteur touristique tout en contribuant à la transition vers un tourisme plus responsable et durable. Cette future stratégie contribuera également à l'atteinte de plusieurs cibles de performance en termes d'attractivité et de retombées économiques et touristiques.

Faits saillants :

Quelques données représentatives du tourisme au Québec :

Nombre de visiteurs ayant voyagé au Québec en 2023 : 62,2 millions, dont 8 millions provenant d'autres provinces canadiennes et d'autres pays

Recettes touristiques en 2023 : 16,7 milliards de dollars

PIB touristique en 2022 : 12,7 milliards de dollars

Nombre d'entreprises œuvrant dans le secteur en 2023 : près de 24 000, l'équivalent de près de 9 % du nombre total d'entreprises au Québec

Nombre d'emplois occupés dans l'industrie en 2023 : près de 407 000 emplois, dont plus de 50 % situés à l'extérieur de Montréal et de Québec

