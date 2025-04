MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Héma-Québec est fière d'annoncer l'ouverture prochaine de son tout nouveau centre de dons à Lévis, prévue pour le début de l'année 2026. Il s'agira du 13e centre de dons à voir le jour dans la province, et du tout premier sur la Rive-Sud de Québec. Ce centre, consacré exclusivement aux dons de plasma, permettra de soutenir l'objectif provincial d'autosuffisance en immunoglobulines. Ces dernières sont un médicament utilisé en neurologie et en oncologie, notamment, pour traiter des cancers, et plusieurs syndromes et maladies auto-immunes qui affectent gravement le quotidien de milliers de Québécoises et de Québécois.

« Chaque nouveau centre de dons nous rapproche de notre objectif collectif : celui de pouvoir répondre aux besoins des receveuses et des receveurs d'ici grâce à plus de dons faits ici. L'ouverture d'un centre à Lévis est une étape déterminante dans notre stratégie d'autosuffisance, notamment en raison du dynamisme de la région et de la générosité de sa population », souligne Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

Lévis : un choix stratégique

Située au cœur de la région de Chaudière-Appalaches, Lévis représente un lieu hautement stratégique pour l'installation d'un centre de dons. Accessible par l'autoroute 20 (sortie 325), le centre offre une localisation idéale, tant pour les résidents de Lévis que pour ceux de Bellechasse et des environs, qui devaient auparavant se rendre à Québec pour faire un don de plasma.

Avec une population de plus de 156 000 personnes, Lévis connaît une croissance soutenue. Elle se classe aussi parmi les cinq villes du Québec offrant la meilleure qualité de vie, selon divers palmarès de l'indice du bonheur. Un environnement propice à la mobilisation citoyenne, croit Héma-Québec.

« La mission d'Héma-Québec résonne déjà fortement auprès des donneuses et donneurs de la région. Offrir un lieu de collecte permanent à Lévis, c'est reconnaître leur engagement et leur donner une manière plus simple et rapide de nous aider à sauver des vies », affirme Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel.

Une installation moderne, à dimension humaine

Le nouveau centre de dons, d'une superficie de 5 700 pieds carrés, offrira un environnement chaleureux, sécuritaire et accueillant. À l'ouverture, 10 chaises de prélèvement seront disponibles, avec un objectif de 15 000 dons de plasma par année, une fois le centre pleinement opérationnel. L'adresse retenue est le 95, route du Président-Kennedy, un secteur névralgique et facilement accessible. L'ouverture du centre s'accompagnera de la création d'une vingtaine de postes.

Donner du plasma, c'est partager sa santé

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma est riche en protéines, comme les immunoglobulines, qui sont à la base de plusieurs médicaments spécialisés indispensables à la survie et au mieux-être de milliers de personnes. En effet, le plasma joue un rôle vital pour traiter des déficits immunitaires et des troubles neurologiques. Aujourd'hui, une cinquantaine de médicaments spécialisés sont distribués par Héma-Québec - et la demande ne cesse de croître. Annuellement, c'est environ 500 000 unités qui sont envoyées aux centres hospitaliers de la province.

Héma-Québec s'est donné l'objectif d'atteindre 42 % d'autosuffisance en immunoglobulines intraveineuses (IgIv) pour 2026-2027. Cette mesure atteint 35 % cette année, mais le défi demeure majeur pour maintenir cet équilibre entre la demande croissante et les dons. Par sa stratégie, Héma-Québec veille à la sécurité de l'approvisionnement en plasma afin de fournir les médicaments spécialisés aux personnes malades qui en ont besoin au Québec. L'ouverture de nouveaux centres de dons comme celui de Lévis fait partie intégrante des mesures prises pour y arriver.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

