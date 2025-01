Stratégie d'autosuffisance en plasma - Le Centre de dons Héma-Québec de Drummondville ouvre ses portes!

DRUMMONDVILLE, QC , le 13 janv. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'Héma-Québec s'apprête à accueillir les premiers donneurs et donneuses de plasma dans son tout nouveau centre de dons de Drummondville. Il s'agit du 12e centre de dons dans la province, et du premier dans la région du Centre-du-Québec. Il est exclusivement consacré au prélèvement de dons de plasma, lesquels serviront à la fabrication de médicaments spécialisés pour soigner les personnes souffrant de certains types de maladies auto-immunes, immunodéficientes, neurologiques ou hématologiques.

« Nous nous sommes donné des objectifs d'autosuffisance en plasma qui sont ambitieux, affirme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, et nous continuons de poser des gestes concrets pour les atteindre. Cette ouverture d'un 12e centre au Québec, c'est un nouveau pas qui nous permet d'encore mieux remplir notre mission de répondre avec efficience aux besoins en produits sanguins, notamment en plasma, tout en renforçant notre indépendance face aux fournisseurs étrangers. Nous allons dans la bonne direction! »

Drummondville : un choix logique!

La ville de Drummondville, stratégiquement située entre les établissements de traitement et de distribution d'Héma-Québec à Québec et à Montréal, est le lieu tout indiqué pour accueillir ce nouveau centre. Le dynamisme de la région, qui est en croissance, est un autre gage de succès.

« Les citoyens et citoyennes de Drummondville et des environs ont la mission d'Héma-Québec à cœur, explique Luc Lévesque, vice-président aux produits sanguins et au lait maternel. Nos chiffres nous indiquent que dans les 10 dernières années, ils ont été des centaines à aller donner du plasma dans d'autres villes - en plus des dons récurrents et nombreux lors de nos collectes mobiles! Nous comptons donc sur leur enthousiasme pour venir en aide à la population québécoise en donnant du plasma près de chez eux. »

Le Centre de Drummondville est situé au 175, rue Robert-Bernard, tout près de la sortie 179 de l'autoroute 20. Dès aujourd'hui, huit chaises de prélèvement accueilleront les donneurs et donneuses dans ce local d'environ 4 000 pieds carrés. L'objectif est d'y récolter chaque année quelque 12 500 dons de plasma. La population de Drummondville et des environs pourra continuer à donner du sang comme à l'habitude en participant aux nombreuses collectes mobiles organisées sur le territoire tout au long de l'année.

Donner du plasma, c'est partager sa santé

Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Le plasma est riche en protéines, comme les immunoglobulines, qui sont à la base de plusieurs médicaments spécialisés indispensables à la survie et au mieux-être de milliers de personnes. En effet, le plasma joue un rôle vital pour traiter des déficits immunitaires et des troubles neurologiques. Aujourd'hui, une cinquantaine de médicaments spécialisés sont distribués par Héma‐Québec - et la demande ne cesse de croître. Annuellement, c'est environ 500 000 unités qui sont envoyées aux centres hospitaliers de la province. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de faire des dons de plasma tous les 6 jours (pour le sang, l'intervalle est de 56 jours pour les hommes et de 84 jours pour les femmes).

Héma-Québec s'est donné l'objectif d'atteindre 42 % d'autosuffisance en immunoglobulines intraveineuses (IgIv) pour 2026-2027. Cette mesure est passée de moins de 22 % en 2019 à 31 % de nos jours, mais le défi demeure majeur pour maintenir cet équilibre entre la demande croissante et les dons. Par sa stratégie, Héma-Québec veille à la sécurité de l'approvisionnement en plasma afin de fournir les médicaments spécialisés aux personnes malades qui en ont besoin au Québec. L'ouverture de nouveaux centres de dons comme celui de Drummondville fait partie intégrante des mesures prises pour y arriver.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 900 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

