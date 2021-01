Stratégie 12 000 logements - Octroi de subventions additionnelles totalisant 6,1 M$ pour la création de 40 logements sociaux et abordables dans Ville-Marie

MONTRÉAL, le 19 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal soumettra au conseil d'agglomération l'octroi de subventions additionnelles et exceptionnelles totalisant 6 137 660 $ à l'organisme Coopérative d'habitation Le Trapèze pour la réalisation de son projet de logements sociaux dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Rappelons que la Coop Trapèze émane du concours international mené par le Cities Climate Leadership Group (C40) et remporté par le consortium Demain Montréal pour son projet multifonctions présentant un volet de logements sociaux.

« L'octroi de cette somme additionnelle significative permettra à l'organisme d'aller de l'avant avec la réalisation de son projet Coop Trapèze. Pour nous, dès le départ, il était essentiel que ce projet exemplaire, qui a remporté le concours Réinventons Montréal, inclue du logement social. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous annonçons qu'en plus des subventions de base du Programme AccèsLogis, la Ville le financera le projet à hauteur de 6,1 M$, dont la majorité provient du fond d'inclusion de Ville-Marie, afin d'en assurer la réalisation », a affirmé Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

Avec ce projet, l'organisme prévoit la construction d'une formule clé en main permettant d'offrir des logements sociaux et abordables dans un secteur où les loyers sont très élevés. Au total, ce sont 40 logements, soit 8 studios, 20 unités d'une chambre à coucher, 8 unités de deux chambres à coucher et 4 unités de trois chambres à coucher ainsi qu'un espace communautaire pour personnes seules et familles, qui seront réalisés.

Aspects financiers

En raison de l'évolution des coûts de construction, de même que de la configuration du site et du développement de l'ensemble du projet C40, le projet de coopérative avait accumulé un manque à gagner totalisant de 6 137 660 $. Afin de poursuivre le projet, cette somme sera entièrement assumée par l'agglomération montréalaise.

Au total, le Fonds d'inclusion pour logements sociaux de l'arrondissement de Ville-Marie offrira à l'organisme une contribution totalisant 5 461 500 $. À cela s'ajoutera une contribution de 676 160 $ de la Ville de Montréal issue de l'entente qu'elle a conclue en 2020 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'avec la Société d'habitation, dans le cadre du programme AccèsLogis.

Le début des travaux de construction du projet sont prévus à la fin de l'année 2021 et l'occupation des bâtiments est prévue pour la fin de 2022.

