GREENWICH, Connecticut, le 10 mars 2025 /CNW/ - Strategic Venue Partners (« SVP » ou la « Société »), un important fournisseur d'infrastructures sans fil en intérieur aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son premier placement privé 4(a)2 pour lever 120 millions de dollars de dettes (les « billets ») auprès d'un syndicat d'investisseurs institutionnels. La levée de capitaux renforcera davantage la position de SVP sur le marché et lui permettra de tirer parti de la demande croissante d'infrastructures sans fil en intérieur critiques. Les billets à prix fixe ont obtenu une cote de crédit de qualité investissement, représentant le premier financement à long terme du genre dans l'industrie pour un portefeuille d'infrastructures sans fil en intérieur.

« Ce premier placement privé marque la dernière étape de la croissance et de l'institutionnalisation continues de SVP », a déclaré Justin Marron, chef de la direction de SVP. « Le placement est également une étape importante pour notre industrie en tant que premier financement à long terme du genre pour un portefeuille d'actifs d'infrastructures sans fil en intérieur. « L'obtention d'une cote de qualité investissement valide davantage la valeur à long terme de notre modèle distinctif de connectivité sans fil en tant que service, de notre infrastructure critique et de nos relations approfondies avec les sites et les opérateurs. »

« Cette transaction de financement novatrice crée une structure de capital attrayante pour SVP aujourd'hui, en plus de fournir un véhicule efficace pour soutenir ses plans de croissance pour l'avenir, étant donné que la structure présente un attribut unique : elle est portable. Depuis le premier jour, le plan d'affaires de SVP a été de concevoir, de construire, de posséder et d'exploiter une infrastructure sans fil essentielle de type utilitaire. Les douze derniers mois ont été exceptionnels pour SVP, car l'entreprise a accueilli plusieurs nouveaux clients estimés tout en élargissant ses actifs en matière d'infrastructures avec ses clients existants. Et cette transaction met en lumière l'un des principaux avantages de l'expansion dans le secteur des infrastructures sans fil en intérieur », a déclaré Marc H. Blair, chef d'exploitation et directeur général principal de Tiger Infrastructure Partners (« Tiger »).

Tiger détient une participation majoritaire dans SVP et Brookfield Asset Management, l'un des plus importants propriétaires et exploitants d'infrastructures à l'échelle mondiale, est récemment devenu un investisseur minoritaire en actions dans la Société.

Le produit du placement privé de titres de créance servira à financer de nouveau l'infrastructure sans fil existante de SVP dans un portefeuille d'emplacements distincts. Parallèlement à la transaction, SVP a refinancé sa facilité de crédit existante pour soutenir d'autres projets de développement.

TD Securities a agi à titre d'agent unique dans le cadre du placement privé et a laissé un arrangeur principal et seul responsable des registres dans le cadre du refinancement de la facilité de crédit.

À propos de SVP

Strategic Venue Partners est un important fournisseur de connectivité sans fil en tant que service. L'entreprise s'associe à des sites et à des fournisseurs pour concevoir, développer, installer, posséder, exploiter et mettre à niveau des systèmes sans fil intégrés aux bâtiments, en utilisant les dernières technologies comme les systèmes d'antennes distribuées, les systèmes de sécurité publique et le CBRS (Citizens Broadband Radio Service) (OnGo®) / le LTE privé, les services de localisation en temps réel, les actifs de fibre, le Wi-Fi et l'Internet Protocol Television ou « télévision sur protocole Internet ». Notre modèle exclusif axé sur les services publics construit activement un avenir dans lequel les sites d'entreprise mal desservis peuvent croître, évoluer et développer leur propre avenir technologique grâce à une connectivité de réseau robuste, sans obstacles financiers et soutenue par un un partenaire consultatif fiable, qui les accompagne à chaque étape du processus. Joignez-vous à nous pour libérer la puissance de la connectivité sans fil afin d'optimiser vos opérations et de stimuler votre croissance future. Consultez le site www.strategicvenue.com.

À propos de Tiger Infrastructure Partners

Tiger Infrastructure Partners est une société de capital-investissement novatrice qui vise à fournir du capital de croissance transformationnel aux entreprises d'infrastructure du marché intermédiaire. L'approche à valeur ajoutée de Tiger Infrastructure cible les investissements de croissance dans les secteurs de l'infrastructure numérique, de la transition énergétique et des transports en Amérique du Nord et en Europe, où Tiger Infrastructure croit que de forts facteurs favorables stimulent la demande de nouvelles infrastructures. Tiger Infrastructure a des bureaux à New York et à Londres. Consultez le site www.tigerinfrastructure.com.

À propos de Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) est l'un des principaux gestionnaires mondiaux d'actifs non traditionnels, avec plus d'un billion de dollars de fonds sous mandat de gestion dans les domaines de l'énergie renouvelable et de la transition, de l'infrastructure, du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit. Nous investissons le capital des clients à long terme en mettant l'accent sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui constituent l'épine dorsale de l'économie mondiale.

