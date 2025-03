Stratagèmes malhonnêtes en matière de gestion des ressources humaines au ministère de la Sécurité publique

QUÉBEC, le 3 mars 2025 /CNW/ - La Commission de la fonction publique (Commission) publie aujourd'hui deux rapports sur des enquêtes qu'elle a menées à la Direction générale des ressources financières, matérielles et immobilières du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Dans son premier rapport, elle relève un cas de favoritisme. Une cadre a créé un poste de niveau professionnel de complexité supérieure pour une amie et a ensuite contourné les règles applicables afin de la nommer à un emploi d'encadrement.

Dans son second rapport, qui porte sur un cas d'avantages indus, la Commission dénonce une entente visant à rémunérer une employée pour des heures supplémentaires non travaillées chaque semaine.

Ces stratagèmes malhonnêtes bafouent les règles de saine gestion des ressources humaines et portent atteinte à l'intégrité publique. La Commission considère que des sanctions doivent être appliquées. Elle a donc recommandé au MSP d'imposer des mesures disciplinaires aux personnes fautives et de mettre en place des mesures de contrôle afin que de telles situations ne se reproduisent plus.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Par son rôle de surveillance, la Commission vérifie le respect, par les ministères et les organismes, des règles et des principes en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique du Québec. De plus, par son rôle juridictionnel, elle entend des recours en droit du travail déposés par des fonctionnaires non syndiqués.

