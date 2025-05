Cas de favoritisme à la Régie du bâtiment du Québec

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La Commission de la fonction publique (Commission) publie aujourd'hui un rapport qui fait suite à une enquête menée à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au sujet d'allégations de favoritisme.

En effet, le président-directeur général de la RBQ a facilité l'arrivée, au sein de la Régie, d'une professionnelle avec qui il avait déjà travaillé. Il l'a attitrée à son bureau pour ensuite la désigner, à titre provisoire, sur le poste de directrice des communications. Pour la nommer directrice sur ce même poste, la RBQ a considéré qu'un diplôme universitaire en histoire de l'art était pertinent. Par la suite, cette protégée du PDG a été nommée, à titre provisoire, directrice générale des clientèles et des communications.

La Commission a recommandé à la RBQ d'annuler les deux nominations de l'employée et de mettre en place des mesures de contrôle afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. La RBQ a fait fi d'une des recommandations en maintenant sa décision de reconnaître une scolarité jugée non pertinente, ce qui préoccupe hautement la Commission.

Ces agissements bafouent les règles de saine gestion des ressources humaines et portent atteinte à l'intégrité publique.

Vous doutez de la conformité d'une décision en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique? Communiquez avec la Commission.

À propos de la Commission de la fonction publique

La Commission de la fonction publique est un organisme public neutre et indépendant doté d'une double mission de tribunal administratif et d'organisme de surveillance. Par son rôle de surveillance, la Commission vérifie le respect, par les ministères et les organismes, des règles et des principes en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique québécoise. De plus, par son rôle juridictionnel, elle entend des recours en droit du travail déposés par des fonctionnaires non syndiqués.

Site Web : www.cfp.gouv.qc.ca/fr/

Réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, YouTube

Infolettre : abonnement par courriel

SOURCE Commission de la fonction publique

Pour renseignements : [email protected]