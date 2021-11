ONTARIO, 22 novembre 2021 /CNW/ - SIB Corp., un important fournisseur indépendant de services d'assurance et de consultation opérant sous le nom de StoneRidge Insurance Brokers (« SIB »), dont les plateformes comprennent un courtage d'assurance, un MGA/MGU, une offre de services dans le domaine des avantages collectifs et une société de réglage, a conclu un partenariat avec J.M. Johnson Insurance Agencies (« J.M. Johnson ») afin d'étendre sa présence au sein du marché du Manitoba.

J.M. Johnson est une entreprise fondée en 1950 et établie à Winnipeg qui possède une expertise dans un large éventail de plans de protection, notamment dans les services d'assurance de résidences, de chalets, et d'entreprises, d'assurance voyage, d'assurance vie, d'assurance maritime et d'assurance des prix décernés. J.M. Johnson a deux bureaux à Winnipeg et continuera d'être dirigé par Grant Johnson, le président actuel de l'entreprise.

« Notre partenariat avec StoneRidge nous permettra d'offrir encore plus d'options et une plus grande expertise à nos clients, tout en continuant de leur proposer les mêmes niveaux exceptionnels de service que ceux que nous offrons depuis 70 ans », a déclaré Grant Johnson.

« Ce partenariat représente l'entrée de StoneRidge sur le marché manitobain, a souligné Ted Puccini, président et chef de la direction de SIB. L'approche axée sur le client de J.M. Johnson et sa longue tradition au service de la collectivité de Winnipeg correspondent parfaitement à la culture et à la philosophie de StoneRidge, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à étendre notre présence partout au Manitoba aux côtés de Grant et de l'équipe de J.M. Johnson. »

Depuis son partenariat en novembre 2019 avec CIVC Partners, LP, une société de capital-investissement américaine (www.civc.com), J.M. Johnson est le septième investissement effectué par SIB. SIB s'engage à rechercher activement d'autres occasions de partenariat et est déterminée à croître de façon organique et au moyen d'investissements en partenariat. Elle recherche également activement des possibilités de partenariat et d'acquisition.

À propos de SIB

StoneRidge, dont le siège social est situé à Ancaster, en Ontario, et qui compte 30 établissements, est un important courtier d'assurance indépendant, un MGA/MGU et un expert en sinistres. Depuis 1945, StoneRidge offre une gamme complète de services d'assurance, de conseil en matière de risques, d'assurance vie et d'avantages sociaux aux entreprises, aux associations et aux particuliers. Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB en matière de partenariat et d'investissement, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform.

