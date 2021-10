ANCASTER, Ontario, 6 octobre 2021 /CNW/ - StoneRidge Insurance Brokers (« SIB »), un important courtier d'assurance de plein exercice et agent général principal, a conclu un partenariat avec Barber, Stewart, McVittie & Wallace Insurance Brokers (« BSMW »).

Fondée en 1880 et ayant des bureaux à Kingston et Markham, en Ontario, BSMW offre des services et des produits d'assurance novateurs de qualité aux entreprises, aux associations de groupes et aux particuliers depuis longtemps. Gerrit Zwaal, chef de la direction de BSMW, continuera de diriger les nouveaux bureaux de vente au détail StoneRidge.

« Faire partie de la famille StoneRidge nous donnera accès à d'autres marchés, produits et ressources, alors que nous continuons d'offrir à nos clients des niveaux exceptionnels de service et de gestion des risques », a déclaré Gerrit Zwaal, chef de la direction de BSMW.

« Nous sommes ravis de nous associer à Gerrit et au reste de l'équipe de BSMW, a ajouté Ted Puccini, chef de la direction et président de SIB. Le partenariat avec BSMW renforce notre position dans le Grand Toronto et établit une présence dans la région de Markham. »

Depuis son partenariat en novembre 2019 avec CIVC Partners, LP, une société de capital-investissement américaine ( www.civc.com ), BSMW est le cinquième investissement effectué par SIB. SIB a signé des lettres d'intention de partenariat avec six autres maisons de courtage qui devraient fermer leurs portes au cours des prochains mois. Ces partenariats accroîtront la présence de l'entreprise dans d'autres provinces et en Ontario. SIB s'engage à croître partout au Canada de façon organique et au moyen d'investissements en partenariat, et cherche activement des occasions de partenariat et d'acquisition. Pour de plus amples renseignements sur l'approche de SIB, veuillez consulter le site www.stoneridgeinsurance.ca/partnerplatform .

