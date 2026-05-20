NEW YORK , 20 mai 2026 /CNW/ -- Stokke, la célèbre marque scandinave derrière la poussette YOYO, le lit bébé Sleepi et la chaise haute Tripp Trapp®, est heureux d'annoncer le lancement officiel de son site de commerce électronique canadien. Ce lancement marque une étape clef dans l'engagement de la marque à mieux servir les familles partout au Canada en offrant une expérience d'achat fluide et directe aux consommateurs.

Pour la première fois, les parents et les fournisseurs de soins canadiens pourront acheter la gamme de produits soigneusement conçue de Stokke directement auprès de la marque, ce qui élargira l'accès à ses offres incontournables tout en renforçant ses liens avec les familles à l'échelle nationale, grâce à la livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 dollars.

Le lancement reflète la mission continue de Stokke de soutenir les parents à chaque étape de leur parcours, ce qui facilite plus que jamais la découverte de produits conçus pour rapprocher les enfants de leurs fournisseurs de soins et favoriser des moments significatifs au quotidien.

Grâce à cette expansion, Stokke renforce son engagement envers l'accessibilité, la commodité et la communauté, en veillant à ce que davantage de familles puissent profiter de son équilibre unique de design scandinave, d'artisanat de qualité et d'innovation réfléchie.

Le site canadien présentera un assortiment des produits les plus appréciés de Stokke dans toutes les catégories, offrant aux parents des solutions conçues pour soutenir les enfants, du nouveau-né à la petite enfance. Le site sera proposé en anglais et en français, ce qui témoigne de l'engagement de Stokke à servir toutes les familles canadiennes dans la langue qu'elles préfèrent.

Ce lancement représente plus qu'une simple expansion du commerce électronique, il s'agit d'un investissement pertinent dans les familles canadiennes et d'un effort continu pour aller à la rencontre des parents, avec les outils et les produits dont ils ont besoin pour élever des enfants confiants et soutenus par des liens solides.

Pour en savoir plus et pour découvrir la collection, visitez https://www.stokke.com/CAN/fr-ca/home.

À PROPOS DE STOKKE

Créé à Ålesund, en Norvège, en 1932, Stokke est une entreprise norvégienne mondialement reconnue pour ses solutions de pointe en matière de chaises hautes, de poussettes, de nurseries, de porte-bébés et plus encore. Alliant le design scandinave à l'innovation, Stokke crée des produits haut de gamme qui favorisent le développement sain de l'enfant et nourrissent les liens familiaux. La mission est simple : élever des enfants dans la confiance grâce à des moments de connexion familiale. Avec la connexion, la sécurité et l'exploration comme base, Stokke transforme cette promesse en action en fabriquant des produits innovants qui favorisent la proximité parent-enfant, à l'instar de la chaise emblématique Tripp Trapp®. Son engagement envers la durabilité favorise l'utilisation de matériaux durables et de haute qualité, essentiels à la fabrication de produits conçus pour durer, dotés d'une fonctionnalité de croissance au rythme de votre enfant et d'un design intemporel.

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SOURCE Stokke