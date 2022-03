La couverture complète de toutes les cotes officielles de NEO fournira aux investisseurs des données de marché en temps réel.

REDMOND, Washington, 15 mars 2022 /CNW/ - StockCharts, la principale plateforme d'analyse technique et d'études financières en ligne pour les investisseurs, a annoncé aujourd'hui l'ajout de données en temps réel pour les cotes officielles de NEO dans leur plateforme. StockCharts permet maintenant aux utilisateurs d'analyser et de comprendre les titres de croissance émergente à la Bourse NEO, qui abrite un bassin croissant d'entreprises ouvertes canadiennes et internationales dans les domaines des soins de santé alternatifs, des services financiers, de l'énergie propre, des mines et de la technologie, ainsi qu'une liste de plus en plus longue de FNB provenant des gestionnaires de fonds les plus importants et les plus prometteurs du Canada.

Au cours des derniers mois, StockCharts a collaboré avec l'équipe de NEO pour offrir à ses utilisateurs une couverture complète de toutes les cotes officielles de NEO afin d'améliorer leur expérience de négociation et de comprendre les tendances du marché dans plusieurs industries en croissance. L'industrie du cannabis est un excellent exemple, avec un rythme de croissance sans précédent, et un plus grand nombre d'investisseurs à la recherche de possibilités dans le secteur. Grâce au partenariat avec NEO, les utilisateurs de StockCharts disposent maintenant des outils dont ils ont besoin pour comprendre les tendances du marché et les sentiments à l'égard du cannabis et d'autres valeurs canadiennes cotées novatrices.

De plus, StockCharts a constaté un intérêt particulier de la part des utilisateurs au Canada pour les nouveaux certificats canadiens d'actions étrangères (CCAÉ) qui donnent accès à des actions américaines de grande capitalisation en dollars canadiens. En fin de compte, ce partenariat rend le produit StockCharts plus accessible aux investisseurs canadiens, ce qui permet aux utilisateurs d'explorer facilement les inscriptions officielles de NEO dans leurs comptes StockCharts.

« StockCharts accorde beaucoup d'importance aux commentaires de nos utilisateurs et nous cherchons toujours à améliorer notre plateforme afin de fournir à nos utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus éclairées au sujet de leurs investissements, a déclaré David Keller, stratège en chef du marché à StockCharts. NEO s'intègre parfaitement à notre entreprise, car elle crée de meilleures expériences des inscriptions boursières officielles pour les entreprises ouvertes. Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat avec NEO. »

Voici quelques-uns des quelque 200 inscriptions sur NEO qui figurent maintenant sur StockCharts :

Base Carbon Inc.

Medivolve Inc.

HALO Collective

Tokens.com

Mind Medicine

Fonds de revenu énergétique Ninepoint

Certificats canadiens d'actions étrangères de Tesla (couverts en $ CA)

« L'inclusion des données des inscriptions à la Bourse NEO dans la plateforme fiable StockCharts est une victoire importante pour les investisseurs et les conseillers financiers, a ajouté Erik Sloane, directeur des revenus de NEO. Cela témoigne également des progrès incroyables réalisés par NEO, en tant que bourse canadienne de premier rang qui stimule l'économie de l'innovation et l'expansion rapide et continue de nos activités d'inscription en bourse. L'accès à des données en temps réel est un puissant facteur d'égalisation et nous félicitons StockCharts d'avoir mis les données sur les cotes officielles de NEO à la disposition de tous les utilisateurs. »

Pour consulter les données en temps réel sur les cotes officielles de NEO dans StockCharts, visitez StockCharts.com. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les inscriptions d'entreprises, de fonds et de CCAÉ à la Bourse NEO, consultez le site https://www.neo.inc/en/live/listings-directory.

À propos de StockCharts

StockCharts.com est la principale plateforme d'analyse technique et d'études financières en ligne pour les investisseurs particuliers. Fondée en 1999 par le premier développeur au sein de Microsoft, Chip Anderson, l'entreprise est un chef de file de l'industrie des technologies financières depuis près de deux décennies, fournissant des outils d'études et d'analyse novateurs et primés à un public mondial.

En utilisant la technologie pour aider les investisseurs à visualiser les données financières, StockCharts.com permet aux utilisateurs de mieux analyser les marchés, de surveiller et de gérer leurs portefeuilles, de trouver de nouvelles actions et de nouveaux fonds prometteurs à acheter et, en fin de compte, de prendre des décisions de placement intelligentes et opportunes. Avec plus de 1,5 million d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde entier, l'entreprise sert un éventail toujours croissant et changeant de négociateurs et d'investisseurs actifs.

À propos de la Bourse NEO

La Bourse NEO est la bourse canadienne de premier rang pour l'économie de l'innovation, qui réunit des investisseurs et des agents de mobilisation de capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et axé sur les services. Pleinement opérationnelle depuis juin 2015, NEO accorde la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de toutes les cotes officielles au Canada selon des règles du jeu équitables. NEO dresse la liste des entreprises et des produits de placement qui recherchent une bourse de valeurs reconnue à l'échelle internationale qui inspire confiance auprès des investisseurs et leur permet d'avoir des liquidités de qualité, une connaissance élargie ainsi qu'un libre accès aux données du marché.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias de StockCharts : Nicholas Koulermos, [email protected], 646 843-1812