JOUX-LA-VILLE, France, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Stockage d'énergie EVLO (« EVLO ») a participé aujourd'hui à l'inauguration de l'installation de Tonnerre d'Innergex, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Ce système de stockage d'énergie par batterie d'une taille de 9 MW / 9 MWh assurera une stabilité au réseau de transport d'électricité de France.

EVLO a été retenue par la société québécoise Innergex afin de fournir le système de stockage d'énergie nécessaire à la réalisation du projet. En offrant une solution clés en main comprenant le système de stockage d'énergie par batterie, son installation, sa mise en service, sa surveillance et sa maintenance, EVLO contribue à la stabilité et à la sûreté du réseau français. Les systèmes conçus par EVLO permettent ainsi, depuis le 22 juillet dernier, de réguler la fréquence et la tension du réseau, afin d'en minimiser les excursions et de participer au marché de capacité.

Sonia St-Arnaud, présidente-directrice générale d'EVLO, a eu l'occasion de faire valoir l'importance de cette première installation internationale pour l'entreprise qu'elle dirige, tout en soulignant le rôle incontournable de tels partenariats transfrontaliers dans la réussite de la transition énergétique à l'échelle mondiale.

« Dans un monde en pleine transition énergétique, les systèmes de stockage d'énergie par batterie d'EVLO soutiennent la stabilité et la résilience des réseaux électriques d'aujourd'hui et de demain tout en propulsant l'intégration des énergies renouvelables. L'incorporation de nos produits par Innergex dans la réalisation de Tonnerre en constitue un exemple crédible et concret. »

- Sonia St-Arnaud, pdg d'EVLO

Les systèmes de stockage d'énergie par batterie proposés par EVLO sont le résultat de plusieurs décennies de recherche-développement au sein de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, où s'est forgée une expertise pointue sur la chimie des batteries à base de phosphate de fer lithié (LFP). Cette technologie est reconnue pour sa stabilité thermique supérieure. Certifiées selon les normes rigoureuses IEC 62933 et testées selon UL 9540A, les unités de stockage fournies répondent aux exigences de performance avancées des services publics d'électricité. De plus, EVLO met en valeur son expertise en modélisation numérique et simulations dans le développement de sa suite logicielle, et pour soutenir les clients dans la réalisation de leurs études d'intégration au réseau.

À propos de Stockage d'énergie EVLO inc.

Établie au Québec, Stockage d'énergie EVLO inc. (EVLO) est une filiale d'Hydro-Québec, le plus grand producteur d'énergie renouvelable d'Amérique du Nord. EVLO est un intégrateur clés en main qui offre des systèmes personnalisés de stockage d'énergie par batterie et des logiciels de commande ainsi que des services d'installation, de mise en service, de surveillance et de maintenance. La gamme de produits de stockage d'énergie EVLO comprend des équipements conteneurisés de grande capacité. Pour en savoir plus : https://www.evloenergy.com.

