GASPÉ, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Dans le contexte des changements climatiques et du réchauffement des océans qui en résulte, il est plus important que jamais pour le gouvernement du Canada d'être agile, et de saisir toutes les nouvelles opportunités économiques au profit des communautés côtières. C'est pourquoi, Pêches et Océans Canada (MPO) souhaite évaluer le potentiel de croissance de la pêche commerciale du homard dans certains secteurs jusqu'à maintenant sous-exploités du Québec, et ce toujours dans le but de soutenir ces économies locales.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé la mise en place d'un plan d'acquisition de données pour la zone de pêche au homard 19, du côté nord de la Gaspésie. Le plan d'acquisition de données fait suite à une décision, annoncée le 10 mai dernier, d'accorder de nouveaux permis de pêche exploratoire au homard sur la Côte-Nord du Québec .

Dans le contexte de l'expansion des populations de homard et de l'évolution constante de l'environnement, l'acquisition de données précises est cruciale. Ces nouvelles données permettront d'évaluer si le stock de homard peut soutenir une pêche commerciale supplémentaire, tout en assurant la conservation de la ressource.

Le Ministère entamera prochainement des discussions avec les Premières Nations et l'industrie, pour élaborer ce plan, qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine. Un juste équilibre entre la durabilité de la pêche et la conservation de la ressource demeure la priorité du MPO, et guidera toute décision concernant de potentiels nouveaux permis de pêche exploratoire dans la région.

De nouveaux permis de pêche exploratoire sur le côté nord de la Gaspésie pourraient être délivrés, et ce dès 2025. Le nombre de permis, leur répartition, et les critères d'attribution, le cas échéant, seraient alors annoncés en temps et lieu. Le tout permettrait à certains pêcheurs de tirer profit d'activités de pêche où ils pourraient vendre leurs prises. Ainsi, le plan d'acquisition de données sur le homard pourrait contribuer à renforcer l'industrie locale de la pêche en Gaspésie.

« À l'occasion de la Journée de la Gaspésie, notre gouvernement réaffirme tout son engagement envers l'économie bleue de la région et est déterminé à saisir chaque opportunité économique qui se présente afin d'en faire profiter nos communautés côtières. Le plan d'acquisition de données annoncé aujourd'hui en est un bel exemple, et nous donnera une meilleure vision d'ensemble de l'état des stocks de homard de la région. À terme, j'ai bon espoir que le tout permettra de générer des opportunités économiques concrètes pour nos pêcheurs gaspésiens, et ce tout en faisant avancer l'important chemin vers la réconciliation! »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le MPO tiendra prochainement des discussions avec les Premières Nations et l'industrie afin d'élaborer un plan d'acquisition de données sur les populations de homard.

Le résultat de ces discussions permettra d'orienter les décisions concernant la délivrance de nouveaux permis de pêche exploratoire en 2025, dans la zone 19.

La zone de pêche au homard 19, s'étend de la pointe de la Gaspésie vers le Bas-Saint-Laurent.

Un nouveau relevé scientifique effectué autour de la Gaspésie débutera à l'automne 2024, et constituera également une source précieuse de données pour informer le MPO et les intervenants sur le plan d'acquisition de données.

