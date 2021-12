Plus tôt cet automne, Stikeman Elliott a participé à l'élaboration de l'initiative Avenue: Black Undergraduate Internship Program en collaboration avec divers cabinets d'avocats et organismes canadiens et de concert avec Legal Leaders for Diversity and Inclusion (LLD) et le Law Firm Diversity and Inclusion Network (LFDIN), appuyés par la Canadian Association of Black Lawyers (CABL) et l'Association du Barreau de l'Ontario (ABO). Le programme est conçu pour offrir aux étudiants noirs de premier cycle une expérience réelle du domaine juridique et l'occasion de bâtir leur CV et de faire croître leur réseau professionnel. Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le site oba.org/Avenue .

Stikeman Elliott a de plus récemment créé deux bourses d'études pour appuyer les étudiants noirs et autochtones du Québec qui manifestent un intérêt pour une carrière en droit :

La Bourse Stikeman Elliott pour les étudiants noirs et autochtones établie en partenariat avec l' Université de Montréal sera décernée à un(e) étudiant(e) en droit chaque année et lui sera versée annuellement pendant trois ans. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette bourse d'études, y compris sur la façon de poser votre candidature, en visitant la page Nouvelle bourse Stikeman Elliott pour étudiants noirs et autochtones du site de l'Université de Montréal.





établie en partenariat avec l' sera décernée à un(e) étudiant(e) en droit chaque année et lui sera versée annuellement pendant trois ans. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette bourse d'études, y compris sur la façon de poser votre candidature, en visitant la page du site de l'Université de Montréal. La Bourse à la diversité Stikeman Elliott en partenariat avec l'Université McGill sera décernée annuellement pour les cinq prochaines années à un(e) étudiant(e) de deuxième année au programme de baccalauréat en droit/J.D. Vous pouvez en apprendre davantage sur cette bourse d'études, y compris sur la façon de poser votre candidature, en visitant la page Faculty prizes, awards and scholarships for BCL/JD students du site de l'Université McGill.

« Ici, chez Stikeman Elliott, nous croyons en l'importance d'appuyer nos communautés en offrant des possibilités aux jeunes avocats et avocates dans la poursuite de leurs études postsecondaires », de déclarer Natasha Bhimji, directrice des programmes étudiants et coprésidente du Comité national sur la diversité, l'équité et l'inclusion du cabinet. « Les personnes qui profiteront de ces programmes sont l'avenir de notre profession. Nous nous engageons à façonner un milieu qui reflète davantage les communautés et les clients que nous servons. »

« La diversité, l'équité et l'inclusion font partie intégrante de Stikeman Elliott », d'ajouter Barbara Sheng, associée au sein du groupe Droit des affaires et coprésidente du Comité national sur la diversité, l'équité et l'inclusion. « Ces partenariats sont le résultat direct de nos efforts visant à mettre en place des initiatives qui permettent aux personnes appartenant à des groupes historiquement sous-représentés de poursuivre des études en droit. Nous croyons qu'en appuyant nos communautés et en offrant un soutien aux étudiants, nous pouvons créer des occasions d'inclusion et inspirer une nouvelle génération d'étudiants déterminés et ambitieux. »

À propos de Stikeman Elliott

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un chef de file mondial en droit des affaires canadien qui offre des solutions créatives à ses clients d'un bout à l'autre du Canada et dans le monde entier. Le cabinet offre des conseils juridiques de la plus haute qualité et des solutions pratiques grâce à ses bureaux situés à Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary, Vancouver, New York, Londres et Sydney. Avec un bilan exceptionnel au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale en matière d'opérations multiterritoriales, Stikeman Elliott est un chef de file dans ses principaux domaines de pratique. Notre clientèle grandissante à l'échelle internationale tire profit de la diversité des juristes talentueux de Stikeman Elliott, dont les membres proviennent d'horizons différents et possèdent des compétences et des formes d'expertise variées.

SOURCE S&E Services Limited Partnership (Communications)

Renseignements: Bianca Barbucci, Directrice nationale, Marketing, communications et gestion de la marque, T : +1 514 397 3374, E: [email protected]

Liens connexes

https://www.stikeman.com/