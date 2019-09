Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé que le budget de 2019 comprend des investissements pour appuyer un gouvernement fédéral inclusif et accessible

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Steven MacKinnon, Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a annoncé que le budget de 2019 comprend des investissements de 13,7 millions de dollars sur cinq ans dans le cardre du Programme d'accessibilité, adaptation et technologie informatique adaptée (AATIA) pour appuyer un gouvernement fédéral inclusif et accessible.

