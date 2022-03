Steven Del Duca lance le "Plan pour la dignité économique" des libéraux de l'Ontario

"Mes parents m'ont appris la valeur du travail et le droit à un salaire équitable. Dans une province aussi riche et saine que la nôtre, aucun travailleur à temps plein ne devrait avoir du mal à joindre les deux bouts ", a déclaré M. Del Duca. "Le Plan libéral de l'Ontario pour la dignité économique offrira une reprise immédiate aux travailleurs d'aujourd'hui et garantira de nouveaux avantages transférables à long terme qui permettront à tous les travailleurs d'épargner pour une bonne retraite."

"Les propriétaires de petites entreprises ont toujours été la plus grande force économique de l'Ontario. Un gouvernement libéral de l'Ontario les soutiendra et mettra fin au parti pris de Doug Ford pour les grandes surfaces. Un gouvernement libéral éliminera l'impôt sur les sociétés pendant deux ans pour les petites entreprises durement touchées par la pandémie et supprimera les frais punitifs de démarrage d'entreprise et fera de l'Ontario l'endroit le plus facile pour être entrepreneur", a déclaré M. Del Duca.

Notre plan pour les travailleurs :

Remplacer le salaire minimum par un salaire vital régional à partir de 16 $ ;

Fournir à tous les travailleurs de l' Ontario des services transférables de médicaments, de soins dentaires et de santé mentale ;

des services transférables de médicaments, de soins dentaires et de santé mentale ; Passer à une semaine de travail de quatre jours ;

Interdire les emplois "gig" et contractuels sous-payés ;

S'assurer que toutes les entreprises ontariennes offrent un salaire égal pour un travail égal ;

Verser une somme équivalente à 1 000 $ en épargne-retraite annuelle pour les personnes à faible revenu, y compris des régimes d'épargne transférables pour les travailleurs indépendants ; et

Offrir 10 jours de congé de maladie payés à tous les travailleurs de l' Ontario .

Notre plan pour les propriétaires de petites entreprises :

Supprimer pendant deux ans l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises durement touchées par la pandémie ;

Éliminer les frais de constitution en société pour les nouvelles entreprises ;

Garantir les prêts aux petites entreprises et aider les petites entreprises à passer au numérique ; et

Plafonner les frais de carte de crédit et de livraison payés par les petites entreprises.

