Sternthal Montigny Greenberg St-Germain s.e.n.c.r.l. : la nouvelle appellation du cabinet d'avocats montréalais SKM

C'est avec un regard vers l'avenir que l'ensemble de l'équipe de SMGS accueille ce changement qui correspond à une nouvelle étape de vie du cabinet montréalais dont les origines remontent à plus d'un siècle. Le nouveau nom donne lieu à une image de marque rajeunie et s'accompagne d'un nouveau site Web, www.smgs.ca . Le nouveau logo incarne le travail d'équipe et la collégialité qui caractérisent ce renouvellement.

« Cette étape dans l'évolution de notre cabinet contribuera à assurer sa continuité tout en stimulant un renouveau, affirme Me Sternthal. Je suis ravi de doter notre entreprise d'une assise aussi solide pour faire rayonner SMGS ».

Le cabinet représente des clients du Québec, ainsi que des clients des autres provinces et de l'étranger, dans leurs transactions et litiges de portée locale.

Situé à la Place du Canada, au cœur du centre-ville de Montréal, le cabinet compte aujourd'hui une équipe de 22 personnes, dont 11 avocats chevronnés et dévoués qui exercent auprès d'une clientèle d'affaires et de particuliers diversifiée. Spécialisé notamment en droit commercial, corporatif et civil, SMGS continuera à offrir des services personnalisés en droit des affaires, en droit bancaire et en litige civil et commercial en portant toujours une attention particulière aux aspects pratiques du droit et aux objectifs précis de sa clientèle.

