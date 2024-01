LAVAL, QC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - L'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Stéphane Poissant, président de l'entreprise Ernest Hotte. Monsieur Poissant a été élu dans le cadre de la 57e assemblée générale annuelle à titre de président du conseil d'administration de l'AMCQ le 26 janvier dernier. Il succède à Madame Isabelle Morissette du Groupe Pentagone qui devient présidente sortante.

Stéphane Poissant est élu président du conseil d’administration de l’AMCQ (Groupe CNW/Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ))

C'est une équipe d'administrateurs engagée et dévouée qui épaulera Monsieur Stéphane Poissant tout au long de son mandat. Les membres du conseil d'administration proviennent de toutes les régions du Québec. Monsieur Poissant pourra également compter sur Monsieur Sylvain Audet (Norman & Collie), Madame Mélanie Bellerive (Groupe Cirtech), Monsieur Giancarlo Bellini (Toitures Trois Étoiles), Monsieur Simon Bolduc (Toitures Duratek), Madame Maryse Couture (Toiture Couture) et Monsieur Simon Pierre Lacombe (Toitures Quatre-Saisons).

Les membres du conseil d'administration de l'AMCQ souhaitent se pencher sur plusieurs dossiers, notamment sur les enjeux environnementaux et l'innovation dans l'industrie de la toiture. Des efforts seront poursuivis quant au développement professionnel des experts Maîtres Couvreurs de l'AMCQ.

« C'est avec un immense honneur que je deviens le nouveau président du CA de notre prestigieuse association qu'est l'AMCQ. Je tiens à remercier mes prédécesseurs et les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'accordent. J'entreprends ce mandat avec humilité et engagement. Entourés de mes collègues administrateurs compétents, nous saurons ensemble agir au bénéfice de tous les membres, mais aussi nous ferons rayonner notre association partout au Canada. »

« Je suis très impatient et enthousiaste de collaborer avec Stéphane et toute l'équipe d'administrateurs. Je pourrai compter sur leurs compétences et leurs visions éclairées qui nous aideront à faire progresser l'association dans la réalisation de nos objectifs stratégiques. », déclare Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur incontournable dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

