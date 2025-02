LAVAL, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - L'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Sylvain Audet, président de l'entreprise Norman & Collie. Monsieur Audet a été élu dans le cadre de la 58e assemblée générale annuelle à titre de président du conseil d'administration de l'AMCQ le 14 février dernier. Il succède à Monsieur Stéphane Poissant de Ernest Hotte qui devient président sortant.

SYLVAIN AUDET EST ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMCQ (Groupe CNW/Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ))

C'est une équipe d'administrateurs engagée et dévouée qui épaulera Monsieur Sylvain Audet tout au long de son mandat. Les membres du conseil d'administration proviennent de toutes les régions du Québec. Monsieur Audet pourra également compter sur Madame Mélanie Bellerive (Groupe Cirtech), Monsieur Giancarlo Bellini (Toitures Trois Étoiles), Monsieur Simon Bolduc (Toitures Duratek), Madame Maryse Couture (Toiture Couture), Monsieur Simon Pierre Lacombe (Toitures Quatre-Saisons) et Monsieur Philippe Lefebvre (Groupe Lefebvre) .

Les membres du conseil d'administration de l'AMCQ souhaitent se pencher sur plusieurs dossiers, notamment sur la pérennité de la santé financière de l'AMCQ ainsi que sur le développement durable dans l'industrie de la toiture. Des efforts seront poursuivis quant à la formation des experts Maîtres Couvreurs de l'AMCQ.

« C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je deviens le nouveau président du CA de l'AMCQ.

Je prends ce rôle avec sérieux et je m'engage à travailler dans l'intérêt de l'AMCQ et de tous ses membres. Nous faisons partie d'une association qui joue un rôle clé dans notre industrie. Notre mission reste plus que jamais d'assurer son développement, son efficacité et son impact positif. »

«Je suis ravi de travailler aux côtés de ce nouveau conseil d'administration, composé de membres engagés. Leur expertise et leur dynamisme seront des atouts précieux pour notre organisation. Je suis également heureux de pouvoir compter sur eux pour mener à bien nos projets et relever ensemble les défis qui nous attendent et qui nous aideront à faire progresser l'association dans la réalisation de nos objectifs stratégiques. », déclare Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur incontournable dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

SOURCE Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ)

Information et entrevue: Marc Savard, directeur général, Association des Maîtres Couvreurs du Québec, 450 973-2322 poste 228