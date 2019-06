Stéphane Lafaut nommé président-directeur général de la STQ

QUÉBEC, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil des ministres a procédé aujourd'hui la nomination de M. Stéphane Lafaut à titre de président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), un poste qu'il occupait par intérim depuis le 30 janvier dernier.

Le gouvernement du Québec accorde ainsi sa confiance à M. Lafaut, qui était auparavant sous-ministre associé au ministère des Transports et brigadier-général au sein de l'Armée canadienne, pour relever les mandats qui lui ont été confiés par le ministre des Transports en janvier dernier.

« Je suis heureux de confirmer la nomination de Stéphane Lafaut à titre de président-directeur général de la Société des traversiers du Québec. La STQ à sa barre un capitaine intègre, rigoureux et soucieux d'un service public de grande qualité. Au cours des prochains mois, M. Lafaut aura le mandat de poursuivre le diagnostic organisationnel et poser les actions nécessaires afin que cette société d'État devienne une source de fierté pour tous les Québécois. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée par le gouvernement du Québec. Je remercie tous les employés de la STQ pour leur soutien inconditionnel depuis mon arrivée en février dernier. Malgré les défis vécus, mon équipe et moi sommes engagés à transformer cette organisation en une société d'État performante, tournée vers l'avenir et surtout orientée vers ses clients et les communautés que nous desservons. »

Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec

