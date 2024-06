Le parcours de M. Labbé dans le domaine des arts commence par une tournée internationale en tant que danseur avec la troupe américaine Up With People. Il se perfectionne en danse contemporaine à l'Université Concordia et à l'École de danse contemporaine de Montréal, où il termine sa formation en 2002. Sa carrière d'interprète comprend des apparitions notables dans Man inc., de Jacques Languirand et une participation à trois productions cinématographiques chorégraphiées par Estelle Clareton, Hélène Blackburn et Danielle Tardif, entre 2001 et 2003.

En 2004, M. Labbé fait la transition vers la gestion des arts, rejoignant Tangente à titre de directeur de production et assumant par la suite le rôle d'adjoint à la programmation en 2006. Ses compétences de leadership se sont rapidement manifestées, puisqu'il accède aux postes de codirecteur général et artistique de 2010 à 2013, aux côtés de la cofondatrice Dena Davida. En 2013, M. Labbé devient directeur général, consolidant ainsi sa réputation de leader dynamique et avant-gardiste au sein de la communauté artistique québécoise. Le mandat de M. Labbé à Tangente s'est caractérisé par son engagement inébranlable à favoriser l'inventivité et l'exploration dans le domaine de la danse contemporaine. Son leadership transformateur a permis de surmonter les difficultés liées à la relocalisation de Tangente à l'ÉDIFICE WILDER - Espace Danse, et d'en faire un centre dynamique pour les artistes et le public.

L'engagement de M. Labbé à l'égard des arts va au-delà de ses rôles de gestionnaire, comme en témoignent ses fonctions au sein des conseils d'administration de La Danse sur les routes du Québec et de Mandala Sitù, puis sa présidence au Chantier Relève disciplinaire lors des Grands Chantiers 2009 organisés par le Regroupement Québécois de la danse.

Le parcours multiforme de M. Labbé témoigne de son dévouement indéfectible à l'évolution et à l'innovation dans le domaine des arts et de la culture au Québec. De plus, l'approche avant-gardiste de M. Labbé tient compte de l'évolution du paysage de la danse, particulièrement avec des progrès technologiques. L'importance qu'il accorde à l'ouverture et à l'adaptabilité motive son équipe à s'épanouir dans le changement, ce qui permet à Ballets Jazz Montréal de demeurer à l'avant-garde de l'innovation artistique.

Dans son nouveau rôle de directeur général de Ballets Jazz Montréal, M. Labbé est prêt à diriger la compagnie vers un nouveau chapitre passionnant de croissance et d'exploration artistique. Il est impatient de travailler aux côtés de la directrice artistique, Alexandra Damiani, pour mener la compagnie vers un succès et un impact continus sur la scène mondiale. À propos de sa nomination, Stéphane Labbé déclare : « Je suis profondément honoré de rejoindre Ballets Jazz Montréal, une compagnie de renommée internationale qui incarne le dynamisme et l'excellence de la danse québécoise. C'est avec fierté que je m'engage à contribuer au succès et au rayonnement de cette compagnie emblématique, où chaque geste est une affirmation de l'excellence en art vivant. J'ai hâte de collaborer avec des artistes de haut niveau, dont la personnalité et le talent uniques inspirent les publics du monde entier. Ensemble, nous continuerons à repousser les limites de la créativité, à créer des œuvres aussi innovantes que captivantes dans le but de propager la passion de la danse avec un nombre toujours croissant de spectateurs. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Stéphane à la direction générale de notre équipe. Je suis convaincu que son leadership d'exception et sa forte créativité propulsera BJM vers des horizons de croissance sans précédent. Sa grande vision et son expérience remarquable dans le milieu des arts et de la culture seront définitivement un atout pour notre équipe. » souligne François Vaqué, président du conseil d'administration, Ballets Jazz Montréal.

À propos des Ballets Jazz Montréal :

Ballets Jazz Montréal est une compagnie de danse contemporaine de renommée internationale fondée en 1972. Avec Alexandra Damiani, directrice artistique depuis 2021, et sa troupe de danseurs de haut calibre provenant de partout dans le monde, la compagnie poursuit sa mission originale tout en collaborant avec de célèbres chorégraphes de danse contemporaine qui repoussent les limites et explorent de nouvelles façons de bouger et d'exprimer l'émotion. Ballets Jazz Montréal est l'une des compagnies de danse les plus prolifiques au Canada et une force majeure sur la scène culturelle montréalaise. À ce jour, Ballets Jazz Montréal a présenté plus de 3 250 spectacles dans 60 pays, rejoignant ainsi près de 3 millions de spectateurs.

