« Avec son leardership éclairé, Stella a joué un rôle déterminant en réalisant des projets porteurs qui ont renforcé nos plateformes technologiques en vue d'améliorer le service offert aux clients, explique Brian Porter, président et chef de la direction, Banque Scotia. Quant à Jennifer qui a dirigé les équipes de gestion de crise et d'intervention, elle s'est assurée que nous répondions aux besoins essentiels de nos clients et de nos employés, partout dans le monde où nous exerçons nos activités. Au nom de tous les BanquiersScotia, je félicite sincèrement Stella et Jennifer pour cette distinction amplement méritée. »

Établi en 2020, ce palmarès annuel vise à célébrer les réalisations remarquables de 50 cadres supérieures occupant un autre poste que celui de chef de la direction et ayant un impact important dans les catégories suivantes : finances, ressources humaines, exploitation, ventes et marketing, technologie.

Stella Yeung est lauréate dans la catégorie technologie, puisqu'elle a dirigé des équipes clés à l'échelle mondiale pour réaliser des projets porteurs utilisant les données et l'analytique dans le but de mieux servir nos clients, d'accroître l'efficacité de nos processus internes et de renforcer la gestion du risque et la conformité à la réglementation. Possédant une feuille de route éloquente d'initiatives à la fine pointe de l'industrie qui ont tiré parti de la souplesse sur demande de l'infonuagique, elle dirige une équipe qui travaille sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine et qui a effectué des recherches sérieuses sur l'informatique quantique afin de produire des modèles de commercialisation plus rapide, plus poussée et plus complexe en vue de faire vivre une meilleure expérience aux clients. Le travail de Stella a aussi été reconnu puisque la plateforme mondiale d'analyse de données a été primée; il s'agit d'une plateforme d'intelligence artificielle utilisée à l'échelle de l'entreprise qui modernise tout le support technologique nécessaire aux outils d'analyse et de déploiement avancés.

Jennifer Frook est lauréate dans la catégorie exploitation pour le rôle déterminant qu'elle a joué en dirigeant les équipes d'intervention de la Banque tout au long de la pandémie, puisqu'elle était responsable de l'orientation stratégique, de la direction et de la supervision de la gestion de crise. Son apport a aussi été fondamental dans les discussions avec les autres grandes banques sur les mesures à prendre face à la pandémie. Sa résililence, ses indications claires, son travail d'équipe axé sur le respect, et sa capacité à diriger et à synchroniser des équipes à l'échelle de l'entreprise ont été cruciaux et ont fait en sorte que la Banque Scotia a été reconnue par le magazine Global Finance pour son leadership remarquable durant la crise. Jennifer est un modèle qui prêche par l'exemple. Elle est une ardente défenseure de la culture inclusive, d'une équipe gagnante et du dépassement de soi afin de répondre aux attentes des parties prenantes et de la Banque dans son ensemble.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

