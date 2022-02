MONTRÉAL, 25 février 2022 /CNW/ - Steffes, LLC, l'entreprise chef de file des systèmes de stockage thermique et électrique en Amérique du Nord située à Dickinson, dans le Dakota du Nord, est heureuse d'annoncer un partenariat de distribution étendu au marché canadien avec le Groupe Master (« Master »).

L'entente accorde immédiatement au Groupe Master les droits de distribution et de revente des produits de chauffage résidentiel Steffes sur le marché canadien et donne à Steffes la possibilité de renforcer sa présence au Québec et en Nouvelle-Écosse par l'entremise du réseau d'entrepreneurs de Master.

Chef de file de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, le Groupe Master est le plus important distributeur privé de CVCA-R au Canada. Steffes entretient une solide relation avec Master depuis 2005, année durant laquelle elle a établi un partenariat de distribution et de revente des produits de chauffage commerciaux Steffes. Plus récemment, ces deux entreprises ont collaboré à l'élaboration et au lancement d'un système de chauffage central résidentiel appelé Serenity. Il s'agit d'une chaudière à air pulsé dotée d'un système de stockage de la chaleur conçu spécialement pour le marché résidentiel canadien.

« L'élargissement de notre entente de distribution à l'ensemble du Canada permet à Steffes de tirer parti de l'implantation géographique, des connaissances techniques et de la force de vente en pleine croissance du Groupe Master, a déclaré Todd Mayer, coprésident de Steffes. Ensemble, nous mettrons sur le marché les produits de chauffage Steffes nouveaux et actuels, et qui répondent à l'objectif du Canada de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. »

À ce jour, Steffes a installé plus de 100 000 systèmes au Canada et aux États-Unis venant appuyer le contrôle et l'agrégation de la consommation d'électricité, répondant ainsi aux besoins d'effacement de la consommation électrique des services publics sans pour autant sacrifier le confort personnel. Grâce au lancement de Serenity au Québec cette semaine, Steffes permettra aux entreprises et aux particuliers d'adopter un système de chauffage plus propre et de profiter du programme incitatif d'Hydro-Québec en faveur des systèmes de stockage thermique et électrique.

Pour en savoir plus sur Serenity, consultez le www.steffes.com/serenity . Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation de ce nouveau produit, communiquez avec Émilie Boyer du Groupe Master, à [email protected] .

À propos du Groupe Master

Chef de file de l'industrie du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération, le Groupe Master est le plus important distributeur privé de CVCA-R au Canada. Il a célébré ses 70 ans d'activité en mars 2022 et est reconnu comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada depuis 2010. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1 300 employés dynamiques et dévoués au Canada et aux États-Unis. Elle est au service de l'industrie dans 55 succursales d'un océan à l'autre et dans 4 centres de distribution au Canada et, depuis décembre 2021, dans 19 succursales réparties dans 6 États de l'est des États-Unis, à titre de distributeurs à valeur ajoutée. Pour en savoir plus, visitez master.ca ou suivez-nous sur LinkedIn à l'adresse linkedin.com/company/themastergroup.

À propos de Steffes

Fondée en 1972, Steffes fabrique des produits de stockage d'énergie et de chauffage opérant pendant les heures creuses pour la gestion de l'énergie et les programmes de réponse à la demande. Le développement novateur de produits et la fabrication de technologies de stockage thermique et électrique et d'effacement de la consommation électrique de Steffes s'harmonisent avec l'adoption en Amérique du Nord de la distribution et du stockage durables d'électricité pour atteindre les objectifs de décarbonisation.

