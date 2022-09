OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Steeves Bujold de Montréal commence aujourd'hui son mandat comme 94e président de l'Association du Barreau canadien. Il prend les rênes de l'association qui compte 126 ans d'histoire et regroupe plus de 37 000 juristes, notaires, professeurs de droit et étudiants en droit de partout au Canada. Il succède à Stephen Rotstein de Toronto. Quant à lui, John Stefaniuk de Winnipeg amorce son mandat à la vice-présidence.

Admis au Barreau du Québec en 1999, Me Bujold est associé et leader du groupe litige pour la région du Québec au bureau de Montréal du cabinet McCarthy Tétrault. Il y est aussi président du groupe d'action pour la Fierté et membre du Comité Priorité à l'inclusion. Il est membre actif de l'ABC depuis 2001 et membre du Conseil d'administration depuis 2019. Me Bujold a présidé le Comité de sélection de la chef de la direction, le Comité des politiques, le Comité de gouvernance et d'égalité ainsi que le Sous-comité sur l'égalité. Me Bujold est le premier président de l'ABC ayant un conjoint de même sexe.

Le Conseil d'administration de l'ABC accueille également dans ses rangs de nouveaux membres : Ken Armstrong, c.r., de la Colombie-Britannique, Carley Parish, c.r., du Nouveau-Brunswick, Tuma Young, c.r. de la Nouvelle-Écosse, Tom Ullyett du Yukon, Kelly McLaughlin des Territoires du Nord-Ouest, Greg Lyndon du Nunavut, Jordan Brown de l'Île-du-Prince-Édouard et Audrey Boctor du Québec. Ils se joignent aux membres du Conseil d'administration qui amorcent la deuxième année de leur mandat de deux ans : Steven J.R. Seiferling de la Saskatchewan, Melanie Del Rizzo, c.r., de Terre-Neuve-et-Labrador, Lynne M.J. Vicars de l'Ontario et Mike R. McKinney, c.r., de l'Alberta.

La priorité en matière de représentation du nouveau CA est l'atteinte de l'égalité devant la justice. L'accent sera mis sur les ressources requises pour répondre aux besoins juridiques, les innovations visant à améliorer les systèmes de justice et les mesures à prendre pour mettre fin à la discrimination systémique et garantir la diversité et l'inclusion dans le système juridique.

Citations

« Depuis plus d'un siècle, notre Association est le porte-parole de la profession juridique, ici comme à l'étranger. Elle s'est portée à la défense de la primauté du droit et de l'indépendance judiciaire et s'est fait l'ardente défenseure de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion au sein de la profession juridique, et un champion de la promotion des droits de la personne. Mes deux priorités présidentielles seront, d'abord, de me concentrer sur l'indépendance judiciaire, ce pilier essentiel de la démocratie, afin qu'elle soit mieux comprise, protégée et valorisée à juste titre et, ensuite, de travailler à l'amélioration de la diversité dans la profession juridique, notamment en répondant aux besoins des membres de la communauté LGBTQ2S+, en particulier les personnes non binaires et trans. »

« C'est avec honneur, fierté et humilité que j'entreprends la présidence de notre Association, et je me réjouis de tout le travail que nous pourrons accomplir dans l'année à venir. »

Steeves Bujold, président de l'ABC

Liens connexes

L'Association du Barreau canadien

Conseil d'administration de l'ABC

Au sujet de l'Association du Barreau canadien

L'ABC se voue à la primauté du droit et à l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. Elle compte quelque 37 000 juristes, notaires du Québec, professeurs, professeures de droit et étudiants, étudiantes en droit de toutes les régions du Canada.

SOURCE Association du barreau canadien

Renseignements: Vanessa Racine, Gestionnaire, Relations médias et affaires publiques, 613 237-2925, poste 153, mailto:[email protected]